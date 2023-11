Tempesta d’amore: Alexandra rimane sfigurata! E scivola nel baratro… | Puntate tedesche

Già segnata da scandali e tragedie, la famiglia Schwarzbach sta per subire un nuovo durissimo colpo. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bellissima Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sarà infatti protagonista di un grave incidente destinato a segnarla profondamente… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra e Christoph in crisi

Se in Italia inizieremo a sentir parlare di Alexandra Schwarzbach proprio nei prossimi giorni, in Germania questo personaggio è ormai da tempo al centro della scena. Ex fidanzata di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – da cui fu lasciata a favore di un matrimonio con la ricchissima Xenia (Elke Winkens) – la donna sposò colui che era allora il migliore amico del suo ex – Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). All’insaputa di tutti, però, Alexandra era rimasta incinta del suo ex…

Il risultato? Quando gli Schwarzbach arriveranno al Fürstenhof come nuovi comproprietari, riesploderà il vecchio triangolo amoroso, che si concluderà con la decisione di Alexandra di lasciare il marito per tornare insieme a Christoph.

Non sarà però questo l’unico dramma che la famiglia Schwarzbach dovrà affrontare! Proprio quando le acque sembreranno essersi calmate, la giovanissima Vroni (Selina Weseloh) – ultimogenita di Alexandra e Markus – morirà infatti tragicamente. Un trauma che porterà Alexandra a riavvicinarsi al marito, mettendo così in crisi il suo rapporto con Christoph…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra ha un incidente

Ebbene, per lungo tempo l’amore tra la Schwarzbach e Saalfeld sembrerà essere destinato a non avere speranza, ma alla fine l’albergatore riuscirà a perdonare la sua amata per averlo tradito con Markus ed i due si riappacificheranno.

Il matrimonio di Eleni (Dorothée Neff) – figlia naturale di Christoph, ma cresciuta da Markus come propria primogenita – con il suo grande amore Leander (Marcel Zuschlag) sembreranno l’occasione perfetta per coronare questa nuova pace familiare, tanto che persino Christoph e Markus faranno un passo l’uno verso l’altro. Proprio il giorno delle nozze, però, accadrà qualcosa di terribile…

Durante una lite in cucina con la fidanzata del figlio Noah (Christopher Jan Busse) – Greta (Laura Osswald) – Alexandra verrà accidentalmente colpita da dell’acqua bollente, che le provocherà una profonda ustione alla gola. Trasportata d’urgenza in ospedale, la donna verrà sottoposta ad un delicato intervento di trapianto dell’epidermide. Un’operazione che risulterà perfettamente riuscita da un punto di vista medico, ma che lascerà una cicatrice molto estesa…

E così, quando la donna – da sempre bellissima – si vedrà sfigurata allo specchio, vedrà il mondo caderle addosso e inizierà a scivolare nel baratro della depressione… Seguici su Instagram.

(Puntate 4149-56, in onda in Germania dal 20 al 29 novembre 2023)