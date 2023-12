Tempesta d’amore: Christoph viene incastrato e perde Alexandra! | Puntate tedesche

La loro sembrava una storia d’amore da fiaba, eppure per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) potrebbe non esserci un lieto fine. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra resta sfigurata

Ormai da tempo vi stiamo parlando di Alexandra Schwarzbach, un personaggio importantissimo ormai vicino al suo ingresso in scena anche da noi in Italia. A lungo fidanzata con Christoph Saalfeld, trent’anni fa la donna fu lasciata improvvisamente dall’albergatore per un matrimonio di convenienza. Una ferita che la portò a sposare il miglior amico del suo ex: Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). Il primo amore, però, non si scorda mai…

Arrivata al Fürstenhof con l’intento di vendicarsi di Christoph, la donna finirà infatti per innamorarsi nuovamente di quest’ultimo, tanto da decidere di lasciare il marito per iniziare una relazione con l’albergatore. Come se non bastasse, la Schwarzbach rivelerà a Saalfeld di avere avuto una figlia da lui: Eleni (Dorothée Neff), protagonista della diciannovesima stagione.

Insomma, tutto sembrerà indicare che Christoph e Alexandra abbiano trovato l’uno nell’altra l’anima gemella e siano destinati a passare insieme il resto della vita. Proprio allora, però, un terribile incidente lascerà la Schwarzbach sfigurata, facendola precipitare in una grave spirale autodistruttiva…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra lascia Christoph

Nonostante i tentativi di Christoph di rassicurarla, Alexandra non solo avrà attacchi di panico ogni volta che dovrà presentarsi in pubblico, ma inizierà anche a temere che il fidanzato non la trovi più attraente. Una situazione che non farà che peggiorare col passare del tempo…

Invece che aprirsi col suo amato, la Schwarzbach inizierà infatti ad isolarsi sempre più, trovando la forza di confidarsi solo con Markus. E così ai già esistenti problemi nella relazione tra Christoph e Alexandra si aggiungerà anche la gelosia dell’albergatore nei confronti dell’ex marito della sua compagna.

Come se non bastasse, la donna inizierà a sospettare che Saalfeld abbia corrotto il comitato incaricato di nominare i migliori 500 hotel al mondo, causando una catastrofe per il Fürstenhof. E a quel punto – ignorando che il suo amato è stato in realtà incastrato – la Schwarzbach troncherà la sua relazione con l’albergatore. Sarà davvero la fine per questa bellissima coppia? Seguici su Instagram.

(Puntate 4163-82, in onda in Germania dall’11 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024)