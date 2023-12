Tempesta d’amore: Christoph vuole licenziare Erik! E Yvonne… | Anticipazioni italiane

La guerra per il cuore di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) è ufficialmente iniziata! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si scontreranno infatti apertamente. E a quel punto la donna dovrà prendere posizione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik provoca Christoph

Dopo un inizio in sordina, da ormai qualche settimana il triangolo tra Yvonne, Christoph ed Erik è esploso. Se la donna ha a lungo soffocato i suoi sentimenti per Vogt, infatti, quest’ultimo non ha seguito il suo esempio…

Da quando ha capito di essersi innamorato, Erik ha deciso di lottare per un futuro insieme a Yvonne… e poco importa se lei ha continuato a respingerlo! A complicare ulteriormente la situazione ci si è messo il fatto che il compagno della donna – Christoph – altri non è che il capo del povero Vogt.

Il risultato è stato inevitabile: le reciproche provocazioni tra i due uomini hanno portato Erik a rivelare al rivale di essere l’amante di Yvonne! E a quel punto la donna dovrà agire se non vuole perdere tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik rivela a Christoph il tradimento di Yvonne

Terrorizzata all’idea di vedere naufragare la sua relazione col ricco Saalfeld, la Klee sosterrà di fronte a quest’ultimo che Vogt si è inventato tutto e ha mentito spinto dalla gelosia. Basterà questa giustificazione a calmare Christoph?

La risposta è “non proprio”! Se da una parte l’albergatore sarà certo della fedeltà della compagna, dall’altra non intenderà perdonare il rivale per la sua insolenza e deciderà di licenziarlo! E a quel punto Yvonne capirà di dover intervenire se non vuole che l’uomo che ama venga cacciato…

Riuscirà la Klee a salvare il posto di lavoro di Vogt? E, soprattutto, ammetterà finalmente a se stessa che è a Erik e non a Christoph che appartiene il suo cuore?