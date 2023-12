Tempesta d’amore: Gerry sceglie Shirin… e MERLE torna! | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena sta per stravolgere ancora una volta gli equilibri in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tornerà infatti in scena un personaggio destinato a portare parecchio scompiglio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: La storia di Gerry e Merle

Quando Gerry Richter (Johannes Huth) è entrato in scena, in pochi avrebbero immaginato che questo ragazzo così timido e impacciato sarebbe un giorno stato conteso tra due donne bellissime. Eppure è quello che sta accadendo!

Dopo aver a lungo lottato per conquistare Shirin Ceylan (Merve Çakır), il fratello di Max (Stefan Hartmann) ha infatti gettato la spugna, iniziando una relazione con Merle Finow (Michaela Weingartner). Peccato solo che quest’ultima soffra di gelosia patologica…

Non riuscendo a superare la vicinanza tra il suo amato e Shirin, Merle ha deciso di partire per Amburgo per lavorare su se stessa con la certezza che Gerry l’avrebbe aspettata per tutto il tempo necessario. Peccato solo che nel frattempo tra la Ceylan e Richter sia scoppiato l’amore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle torna al Fürstenhof

Come sappiamo, Shirin ha infatti finalmente preso coscienza dei suoi sentimenti per Gerry e si è dichiarata a quest’ultimo, chiedendogli di diventare una coppia. Lui, però, non se l’è sentita di tradire la promessa fatta a Merle e ha dunque deciso di rinunciare ad un futuro con la Ceylan pur di restare fedele alla fidanzata. Ma sarà davvero la scelta giusta?

Mentre Shirin si separerà da Henning (Matthias Zera), Gerry inizierà a dubitare della propria decisione, tanto da arrivare a capire di non poter far nulla contro i propri sentimenti: è a Shirin e non a Merle che appartiene il suo cuore!

Proprio quando nulla sembrerà più poter impedire che Richter e la Ceylan diventino una coppia, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: Merle ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof! Gerry avrà la forza di lasciarla, sapendo che le spezzerà il cuore?