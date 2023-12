Tempesta d’amore: Josie e Paul colti in flagrante da Henning! E ora? | Anticipazioni italiane

Per settimane hanno nascosto il loro amore, ma la verità è destinata a venire fuori. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) verranno infatti finalmente smascherati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze sospetta di Paul e Josie

Da parecchie settimane ormai Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) ha capito che nel cuore di Paul è entrata un’altra donna. Donna che – ne è certa – risponde al nome di Josie Klee (Lena Conzendorf).

Nonostante i suoi sforzi di smascherare i due amanti con l’aiuto del fidato cugino Henning (Matthias Zera), però, la donna non è mai riuscita a ottenere la prova definitiva… almeno fino ad ora!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning sorprende Josie e Paul

Tutto cambierà quando Paul prenderà finalmente la decisione di lasciare la fidanzata. Un buon proposito che resterà però tale! Intuendo le sue intenzioni, infatti, Constanze simulerà un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, riuscendo così ad evitare il drammatico confronto.

Ebbene, come prevedibile, la decisione di Lindbergh di rimandare ancora una volta la chiusura della sua relazione con la von Thalheim farà infuriare Josie. Tra i due amanti nascerà dunque un’accesa discussione che si concluderà con un’appassionata riappacificazione. Purtroppo per loro, però, qualcuno li sta osservando…

Su richiesta di Constanze, Henning seguirà infatti i due protagonisti e riuscirà così finalmente a sorprenderli in atteggiamenti inequivocabili. Una scoperta che scatenerà la rabbia di Constanze con conseguenze devastanti… Seguici su Instagram.