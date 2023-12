Tempesta d’amore: Josie perde il lavoro! E André… | Anticipazioni italiane

Una crudele ingiustizia sta per colpire Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della soap pagherà infatti per un crimine da lei non commesso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André deruba il Fürstenhof

A portare Josie Klee al Fürstenhof – ormai parecchi mesi fa – è stato il sogno di poter imparare dal suo grande idolo: André Konopka (Joachim Lätsch). Un sogno che si è avverato… anche se con qualche difficoltà!

Come sappiamo, la ragazza ha infatti dovuto affrontare più volte le intemperanze dello chef. Dei comportamenti che sono peggiorati quanto l’uomo si è ritrovato di colpo sul lastrico a causa dei debiti lasciatigli da Bettina Schönefeld (Natalie Hünig). E, come sempre, l’uomo reagirà alle difficoltà cercando la strada più semplice…

Determinato a fare soldi facili, André penserà infatti bene di vendere sottobanco ad un servizio di catering delle pietanze dalla cucina del Fürstenhof! Un furto che non resterà segreto a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner smaschera André

Non ci vorrà infatti molto prima che Werner (Dirk Galuba) si renda conto che qualcuno sta derubando il suo albergo. Determinato a smascherare il colpevole, l’albergatore inizierà dunque ad indagare, finendo per convincersi che la responsabile sia niente altri che Josie!

A quel punto André avrà l’occasione di confessare le proprie responsabilità, ma – ancora una volta – non ne avrà il coraggio ed assisterà dunque senza muovere un dito alla sospensione della povera Klee!

La verità troverà però il modo per emergere! Proprio quando tutto sembrerà essersi risolto, infatti, Werner scoprirà finalmente come stanno davvero le cose. E a quel punto l'anziano albergatore dovrà decidere cosa fare col fratello…