Tempesta d’amore: Michael delude Rosalie e lei chiama Raphael! | Anticipazioni italiane

Mai dare per scontata la persona amata! Lo scoprirà a sue spese Michael Niederbühl (Erich Altenkopf),- che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per spingere Rosalie Engel (Natalie Alison) tra le braccia di Raphael Kofler (Jakob Graf)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie in crisi con Michael

Quella tra Michael e Rosalie sembrava la storia d’amore perfetta… almeno fino a qualche mese fa! Quando nella vita del medico è ricomparsa Carolin (Katrin Anne Heß, tutto è infatti cambiato: l’uomo ha perso la testa per la sua vecchia amica, mentre la Engel si è avvicinata a Raphael, un affascinante escort da lei ingaggiato per far ingelosire il compagno.

La situazione sembrava essersi poi tranquillizzata con la decisione di Michael e Rosalie di concentrarsi sulla loro relazione. Col passare del tempo, però, le differenze tra i due sono riemerse ed il destino ha voluto che proprio allora la donna ritrovasse la banconota su cui Raphael aveva scritto il proprio numero di telefono.

Benché tentata dall’idea di ricontattare il suo spasimante, la donna ha deciso ancora una volta di dare la priorità alla sua relazione col fidanzato. Invece che liberarsi della banconota, però, la Engel ha preferito nasconderla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie chiama Raphael

Ebbene, come prevedibile non ci vorrà molto prima che Michael trovi la banconota dalla compagna e scopra la verità sul numero di telefono scritto a mano. Il risultato? Tra i due fidanzati scoppierà una violenta lite al termine della quale Rosalie distruggerà la banconota di Raphael per dimostrare la propria fedeltà.

A quel punto Michael si tranquillizzerà e tornerà a pensare al suo futuro insieme alla fidanzata. Non ci vorrà però molto prima che una nuova crisi metta in pericolo il loro già delicato rapporto! Il medico riceverà infatti un’allettante proposta di lavoro per cui si dirà subito disposto a rinunciare al suo tanto atteso viaggio in Nuova Zelanda con Rosalie. Una decisione che quest’ultima ovviamente non gradirà…

Sentendosi ancora una volta messa in secondo piano dal fidanzato, la donna cercherà disperatamente di rimettere insieme i frammenti della banconota di Raphael da lei distrutta poco prima, riuscendo nell'impresa grazie al prezioso aiuto di Gerry (Johannes Huth). E questa volta Rosalie digiterà il numero, cambiando per sempre la sua vita (e non solo)…