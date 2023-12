Tempesta d’amore: Rosalie e Raphael fanno l’amore! | Anticipazioni italiane

Le vite di Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) stanno per cambiare per sempre! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il rapporto tra i due si incrinerà infatti a tal punto da spingere la donna tra le braccia di Raphael Kofler (Jakob Graf). E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie chiama Raphael

Raphael e Carolin (Katrin Anne Heß) saranno solo l’ennesimo ostacolo superato da Michael e Rosalie per vedere il loro rapporto rafforzato? Se fino a qualche giorno la risposta sembrava essere positiva, ora le cose sono decisamente cambiate…

Nonostante la promessa di dedicarsi alla fidanzata, il medico ha infatti finito per mettere nuovamente in secondo piano la sua amata, riaccendendo in quest’ultima il timore di non essere più una priorità per il compagno.

E così, dopo una dura lite col medico, la Engel deciderà di ricontattare un uomo che non ha mai nascosto di amarla e volerla rendere felice in ogni modo possibile: Raphael!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: tra Rosalie e Raphael esplode la passione

Inutile dire che Raphael sarà al settimo cielo quando la sua amata lo contatterà e organizzerà per lei un incontro romantico in una delle bellissime baite del Fürstenhof. Ebbene, non solo Rosalie accetterà l’invito, ma trascorrerà col suo spasimante dei momenti indimenticabili che la faranno finalmente sentire di nuovo amata e desiderata.

Il risultato? Dopo aver inizialmente deciso di mantenere la sua relazione con Kofler a livello platonico, la Engel tornerà sui suoi passi e si lascerà andare alla passione col suo amato. E a quel punto la donna si troverà di fronte ad un bivio…

Rosalie lascerà Michael per iniziare una relazione con Raphael? Per ora vi anticipiamo che le vite di tutti i personaggi coinvolti sono destinate ad essere stravolte in modo davvero imprevedibile…