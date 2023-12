Tempesta d’amore: Shirin si dichiara a Gerry! | Anticipazioni italiane

Dopo mesi di stallo, i rapporti tra Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Huth) subiranno un’evoluzione improvvisa, stravolgendo non solo le loro vite, ma anche quelle dei loro cari. E ben presto per entrambi sarà chiaro di dover fare delle scelte difficili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning sorprende Gerry e Shirin

Per mesi interi Shirin è stata assolutamente convinta di essere legata a Gerry solo da una profonda amicizia. Un servizio fotografico, però, ha cambiato tutto! Quando ha dovuto baciare Richter per una foto in posa, la Ceylan ha infatti scoperto dei sentimenti a lei fino a quel momento sconosciuti…

Determinata a non ferire Henning (Matthias Zera), la ragazza ha inizialmente deciso di ignorare il suo cuore e prendere le distanze dal giovane Richter. Quando però scoprirà che anche quest’ultimo ha provato dei sentimenti forti, però, Shirin proporrà a Gerry di ripetere il bacio per capire se tra loro ci siano realmente dei sentimenti profondi.

Sarà così che i due ragazzi si chiuderanno in una camera del Fürstenhof, dove inizieranno a baciarsi appassionatamente. Peccato solo che proprio allora entrerà niente altri che Henning!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin vuole stare insieme a Gerry

Inutile dire che il sommelier resterà sconvolto nel vedere la sua amata intenta a baciare un altro e le spiegazioni della ragazza non faranno che peggiorare la situazione. Dal canto suo, la Ceylan non saprà come comportarsi, in quanto anche il secondo bacio ha suscitato in lei emozioni fortissime…

Mentre il sommelier cercherà consiglio in Constanze (Sophia Schiller), Shirin si rivolgerà invece all’amica Vanessa (Jeannine Gaspar), che le farà finalmente aprire gli occhi: si è innamorata di Gerry! Ormai certa di ciò che prova, la Ceylan si precipiterà dunque dal suo amato non solo per dichiarargli i suoi sentimenti, ma anche per chiedergli di diventare ufficialmente il suo compagno!

Gerry lascerà Merle per mettersi insieme a Shirin? E Henning lotterà per la donna che ama?