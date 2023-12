Tempesta d’amore: Tra ERIK e YVONNE si riaccende la passione! E ora? | Anticipazioni italiane

Sta per riaccendersi l’appassionante triangolo che vede Yvonne Klee (Tanja Lanäus) contesa tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Erik Vogt (Sven Waasner)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra i due genitori di Josie (Lena Conzendorf) si riaccenderà la passione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Erik, Yvonne e Christoph

Per tutta la sua vita Yvonne ha visto negli uomini un mezzo per ottenere attenzioni e ricchezza. Proprio quando aveva finalmente conquistato il “partito perfetto” – Christoph – la donna ha però subito uno scherzo del destino: si è innamorata sul serio!

Come sappiamo, la Klee ha infatti perso la testa per Erik, il padre biologico di sua figlia Josie. Temendo di perdere la possibilità di avere quella vita agiata da lei sempre sognata, però, Yvonne ha deciso di tenere le distanze da Vogt, anche quando quest’ultimo le ha rivelato di provare dei sentimenti forti per lei. Peccato solo che mantenere fede ai propri buoni propositi non sarà così semplice…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Yvonne sopraffatti dalla passione

Ferito dall’atteggiamento freddo e distante della sua amata, Erik ha provato a dimenticare quest’ultima. Vederla tutti i giorni al Fürstenhof in compagnia di Christoph, però, sta mettendo a dura prova la sua gelosia. E anche per Yvonne mantenere sotto controllo il proprio cuore sarà sempre più difficile…

Il risultato? Basterà una serata insieme a casa perché l'attrazione tra Vogt e la Klee riesploda, portando i due a lasciarsi andare alla passione! E a quel punto Erik capirà di non poter più stare a guardare mentre la donna che ama è insieme ad un altro…