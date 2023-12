Terra Amara anticipazioni: Betül vuole sposare Fikret ma…

Non c’è legame di parentela che tenga: quando Betül Arcan (Ilayda Çevik), l’astuta e ambigua figlia di Şermin Yaman (Sibel Tascioglu), si mette in testa qualcosa, va avanti fino in fondo, anche se si tratta di sposare per interesse un suo parente. È ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, dato che la donna verrà mossa da un solo obiettivo: sposare lo “zio” Fikret (Furkan Palali) per unire la fortuna dei Yaman a quella dei Fekeli e diventare potentissima…

Terra Amara, news: Betül entra in possesso della Holding Yaman ma…

Decisa a fare la guerra a Demir e alla sua famiglia poiché convinta del fatto che lo zio Adnan abbia estorto con l’inganno tutti i beni della famiglia al nonno Şerafettin, Betül non si farà alcuno scrupolo a cercare di dettare legge alla Holding Yaman quando lo stesso Demir sparirà nel nulla dopo un misterioso attentato alla villa.

Un’azione che Betül potrà compiere perché Demir, poco prima di sparire, avrà firmato una delega in grado di dare alla donna, laureata in legge, il pieno potere sull’azienda. La figlia di Sermin crederà dunque di averla fatta franca, ma dovrà presto digerire un imprevisto: dopo alcune settimane passate a disperarsi per la mancanza di notizie del marito, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) seguirà infatti un consiglio di Lütfiye (Hulya Darcan) e tornerà al lavoro.

Terra Amara, spoiler: Betül intende sposare Fikret!

A quel punto, dato che non potrà mostrare il suo vero volto, Betül fingerà di collaborare con Zuleyha e, al tempo stesso, si avvicinerà gradualmente a Fikret, che sentirà di doverle restare accanto come “parente” visto che è suo “zio”, essendo figlio illegittimo di Adnan Yaman e fratello di Demir. Una vicinanza “innocente” che la Arcan vorrà utilizzare a proprio vantaggio.

Come spiegherà a Şermin, Betül vorrà infatti sedurre Fikret per convincerlo a sposarla ed entrare in possesso anche dei grossi averi dei Fekeli. Un proposito, quello della Arcan, che rischierà di vacillare quando, incurante di ciò che le ha detto, Şermin discuterà animatamente con Lütfiye, accusandola di stare manipolando Zuleyha fin dal giorno in cui Demir è sparito.

Terra Amara, trame: Betül fa la conoscenza di Abdülkadir

Stizzita, Betül rimprovererà la madre e le dirà che non deve più agire in modo avventato rischiando di mandare in malora la sua manovra di avvicinamento a Fikret. Fatto sta che, contemporaneamente a tutte queste vicende, Betül farà la conoscenza di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), il losco socio di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol), e stringerà con lui un’immediata alleanza (che si baserà sulla speranza della ragazza che il cugino Demir sia stato rapito e in seguito ucciso).

Un legame, quello tra Betul e Abdülkadir, che diventerà sempre più pericoloso con il trascorrere della narrazione e non mancherà di riservare sorprese, visto che entrambi saranno letteralmente diabolici…