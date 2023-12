Terra Amara anticipazioni: chi rompe una gamba a Sermin?

Mai fare indispettire troppo Saniye (Selin Yeninci), se non si vuole andare incontro alla sua furia. Una lezione che imparerà Sermin Yaman (Sibel Tascioglu) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che la padrona dei braccianti non esisterà ad investirla per impedirle di immischiarsi troppo nell’organizzazione di una festa…

Terra Amara, news: Zuleyha alla ricerca di Demir

Tutto ciò avverrà in seguito alla sparizione di Demir Yaman (Murat Unalmis), del quale si perderanno appunto le tracce nel bel mezzo di un attentato armato alla villa. Dopo giorni di estenuanti ricerche, che non porteranno ad alcun tipo di risultato nonostante gli sforzi della donna e di Fikret (Furkan Palali), Zuleyha deciderà quindi di rituffarsi nel lavoro per non pensare troppo e, oltre a ritornare nella Holding Yaman, indispettendo parecchio Betül (Ilayda Çevik), penserà bene di organizzare una cerimonia di circoncisione dei bambini poveri di Cukurova, esattamente come era solita fare Hunkar.

Un pensiero che diventerà concreto quando Zuleyha sembrerà ricevere una lettera da parte di Demir, che le dirà appunto di non preoccuparsi perché presto farà ritorno nel paese. La Altun darà dunque inizio alla preparazione dell’evento e potrà contare sul supporto di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol), il nuovo proprietario del 25% delle azioni della Holding, nonché vecchio nemico di Demir, che si sarà presentato a tutti quanti con l’identità fittizia di Mehmet Kara.

Terra Amara, spoiler: Saniye investe Şermin!

Occhio dunque a tutto quello che succederà in seguito: irritata per non essere stata minimamente presa in considerazione per organizzare l’evento, a differenza di Lütfiye (Hulya Darcan), Şermin comincerà a mettere bocca in ogni questione legata allo stesso, sostenendo che è suo diritto farlo perché è l’unica vera Yaman rimasta nella mansione.

Un atteggiamento, quello della madre di Betül, che finirà per infastidire a dismisura Saniye, la quale senza pensarci due volte farà finta di investire per errore Şermin con il camion, rompendole una gamba. Una mossa studiata da Saniye per impedire alla Yaman di immischiarsi e cercare di sabotare la cerimonia di circoncisione. Tuttavia, Şermin non crederà per nulla allo pseudo-incidente…

Terra Amara, trame: Şermin accusa Saniye di averla investita intenzionalmente

Anche se nessuno terrà in considerazione la sua ipotesi, Şermin sosterrà infatti che Saniye l’abbia investita intenzionalmente, non trovando l’appoggio nemmeno di Betül. Comunque sia, la Yaman non si lascerà intimorire dall’incredulità generale e accuserà Saniye di averle fatto volutamente del male. Ovviamente, la donna negherà tutto quanto, ma lascerà intendere sia a Lütfiye e sia al marito Gaffur (Bulent Polat) che la versione di Şermin è esatta.

Fatto sta che, alla fine, il "colpo di testa" di Saniye si rivelerà efficace, dato che Şermin non potrà più mettersi in mezzo nella preparazione della festa, che andrà nel migliore dei modi ed attirerà l'attenzione della stampa anche per la presenza di Hakan/Mehmet, il nuovo socio di Zuleyha. Ma la mossa di Saniye resterà impunita o Şermin deciderà di vendicarsi?