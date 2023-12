Terra Amara anticipazioni: Cumali viene smascherato!

Un grande dolore è in arrivo per la giovanissima Üzüm (Neva Pekuz) nelle primissime puntate della quarta stagione di Terra Amara. La figlia adottiva di Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bulent Polat) scoprirà infatti nel peggiore dei modi che il bracciante Cumali l’ha ingannata e non è il suo vero padre. Andiamo dunque con ordine per descrivere meglio questa storyline…

Terra Amara, news: Üzüm viene ferita durante l’assalto a villa Yaman

La faccenda inizierà a delinearsi nel momento in cui gli uomini di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), l’alleato numero uno di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), faranno irruzione nella villa per sequestrare Demir Yaman (Murat Unalmis), che sparirà appunto nel nulla senza lasciare tracce. Tra i feriti dell’attentato ci sarà dunque Üzüm, che passerà diversi giorni in coma in seguito ad una difficilissima operazione.

Ovviamente, la bambina potrà contare sulla vicinanza di Saniye e Gaffur, ma anche su quella di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), che non smetterà di preoccuparsi di lei nonostante la mancanza di notizie di Demir. Lo stesso non si potrà dire invece di Cumuli, il quale si fingerà affranto quando i tre saranno nelle vicinanze, salvo cambiare atteggiamento non appena resterà da solo con Üzüm.

Tale stranezza verrà notata da Saniye, che arriverà ad aggredirlo appena lo troverà intento ad ingozzarsi in un ristorante di Cukurova, infischiandosene delle cagionevoli condizioni di salute della bimba.

Terra Amara, trame: Cumali aiuta Ümit a rapire Adnan

Il vero punto di svolta si avrà però nel momento in cui Cumali deciderà di aiutare Ümit Kahraman (Hande Soral) a rapire Adnan (Ahmet Doğan), in cambio di una cospicua somma di denaro. Un rapimento che costerà caro a Ümit, dato che verrà uccisa per sbaglio da Zuleyha con un colpo di pistola, ma anche per Cumali, dato che, il giorno successivo, Adnan farà sapere alla madre che è stato “l’altro papà” di Üzüm a convincerlo a fare una passeggiata per poi consegnarlo alla Kahraman.

A quel punto, a Cumali non resterà altro da fare se non quello di darsi alla fuga, senza salutare nemmeno Üzüm, ma la sua corsa durerà poco, visto che verrà immediatamente rintracciato dagli uomini della gendarmeria di Cukurova. E proprio lì non mancherà l’ennesimo colpo di scena…

Terra Amara, spoiler: Cumali non è il padre di Üzüm

Eh sì: appena verificheranno la sua identità, gli inquirenti scopriranno che l’uomo non è il vero Cumali, morto ormai da tanti anni, e che ha usato l’identità del conoscente soltanto per introdursi indisturbato a villa Yaman. Una notizia che spezzerà ovviamente il cuore di Üzüm, una volta che sentirà inavvertitamente il discorso del procuratore, e che farà andare su tutte le furie Saniye, il quale dirà al criminale che deve vergognarsi per tutto il male che ha fatto alla bambina

Il falso Cumali verrà quindi arrestato e lascerà Cukurova, ma come reagirà Üzüm all'ennesima "disgrazia" che le è capitata? Di certo, né Saniye e né Gaffur smetteranno di farle sentire il loro amore…