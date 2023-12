Terra Amara anticipazioni: Zuleyha ucciderà per errore, ecco chi

Una nuova tragica uscita di scena attende i fan di Terra Amara. Nei primissimi episodi della quarta stagione, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) ucciderà infatti per errore la “nemica” Ümit Kahraman (Hande Soral) e tutto ciò darà il via ad un vero e proprio intrigo. Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Ümit rapisce Adnan!

La storyline partirà in seguito alla misteriosa sparizione di Demir Yaman (Murat Unalmis) nel bel mezzo di un assalto armato alla villa. A quel punto, Ümit non riterrà possibile che il suo ex amante sia stato sequestrato e, decisa a portare avanti la messinscena della sua gravidanza, non perderà occasione per stare addosso a Zuleyha, accusandola tra l’altro di fronte a diversi testimoni di stare coprendo la latitanza di Demir.

Visto che ogni suo sforzo di ritrovare Demir risulterà vano, Ümit passerà ulteriormente alle maniere forti e, dopo aver corrotto con del denaro Cumali, che si sarà presentato a villa Yaman dicendo di essere il padre di Üzüm (Neva Pekuz), riuscirà a rapire Adnan (Ahmet Doğan). Dopo ciò, la Kahraman si metterà quindi in contatto con Zuleyha e, oltre a farle sapere che ha con sé il bambino, le chiederà di presentarsi da sola in un luogo isolato di Cukurova. Appuntamento al quale la Altun andrà armata di pistola…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha uccide Ümit!

Appena si incontreranno, tra le due donne si creerà quindi uno scontro piuttosto acceso, perché Ümit si dirà disposta a riconsegnare Adnan a Zuleyha soltanto in cambio del nome del luogo in cui Demir si sta nascondendo. Più volte, la Altun ribadirà di non sapere dove si trovi il marito e, esasperata, tirerà fuori la pistola per costringere la Kahraman a dirle dove sia Adnan. Nel giro di qualche secondo, inizierà quindi una colluttazione tra le due rivali, dove ad avere la peggio sarà Ümit (che si prenderà una pallottola all’altezza del cuore).

Sconvolta per avere erroneamente ucciso la nemica, Zuleyha vagherà per i sentieri vicini e troverà Adnan, sano e salvo, nella macchina di Ümit e dopo andrà da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e Fikret (Furkan Palali) per chiedere loro lumi cosa fare col cadavere della Kahraman. Quando i tre arriveranno sul posto, però, della dottoressa non ci sarà più traccia…

Terra Amara, trame: ecco che cosa ne è stato del cadavere di Ümit!

Come mai il corpo di Ümit sarà sparito nel nulla? Ve lo diciamo noi: a disfarsi del cadavere sarà stato il misterioso Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol), il quale avrà assistito da lontano all’omicidio accidentale e avrà portato via sia la dottoressa e sia l’arma del delitto.

Non a caso, il giorno successivo, Hakan chiederà all’alleato Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) di fare passare la morte della Kahraman come un incidente, ma terrà con sé la pistola per poter ricattare Zuleyha nel momento più opportuno.

E così Ümit verrà messa, senza vita, all’interno della sua macchina, che poi verrà gettata dagli uomini di Abdülkadir in una scarpata. Il cadavere della dottoressa verrà quindi ritrovato dopo circa una settimana, ormai in stato di decomposizione, e gli inquirenti scarteranno l’ipotesi dell’omicidio. Il tutto mentre Zuleyha si convincerà del fatto che Ümit, ancora viva dopo il suo sparo, stesse fuggendo da Cukurova quando ha avuto il suo tragico incidente… Seguici su Instagram.