Terra Amara anticipazioni: una nuova morte inaspettata a Cukurova

Un improvviso omicidio cambierà ogni equilibro a Cukurova nel corso della quarta stagione di Terra Amara. Qualcuno deciderà infatti di sbarazzarsi di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) nel momento in cui scoprirà qualcosa di troppo in grado di intralciare i suoi piani. Entriamo dunque a fondo in questa storyline per capire come si arriverà alla tragica uscita di scena…

Terra Amara, news: le menzogne di Hakan Gümüşoğlu

Vi diciamo fin da subito che la morte di Ali Rahmet sarà collegata all’arrivo a Cukurova di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), un uomo che giungerà in paese con l’intenzione di vendicarsi di Demir Yaman (Murat Unalmis), colpevole di averlo lasciato da solo durante il fallimento di una società che avevano aperto insieme.

Data la sparizione improvvisa di Demir, Hakan penserà dunque bene di presentarsi nella cittadina con la falsa identità di Mehmet Kara, ma chiarirà subito a Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) che è lui ad avere acquistato il 25% delle azioni della Holding Yaman.

Comunque sia, Hakan avrà un conto in sospeso anche con Ali Rahmet, che qualche settimana prima aveva investito il fratello Ercan, uccidendolo sul colpo. Contando sul supporto dell’alleato Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), Gümüşoğlu darà ordine di sabotare la macchina di Fekeli per farlo uscire fuori strada ed ucciderlo, ma poi gli salverà la vita, fingendo di tamponarlo, quando sentirà la sua versione della storia riguardo l’incidente di Ercan e capirà che non voleva ucciderlo. Ciò però non basterà…

Terra Amara, trame: Ali Rahmet scopre che Mehmet è Hakan Gümüşoğlu

Eh sì: un giorno Hakan passerà a fare visita a Ali Rahmet per dargli il suo numero di telefono, attraverso il quale potrà rintracciarlo per far riparare la sua macchina tamponata. Appena Gümüşoğlu andrà via, Fekeli si imbatterà però in un altro conoscente, al quale dirà che solo per un secondo non ha incrociato Mehmet Kara, residente a Isparta per tanto tempo proprio come lui.

Quando l’uomo gli dirà che ciò è impossibile perché Mehmet si è ormai trasferito da diverso tempo a Beirut, Ali Rahmet verrà assalito da mille dubbi e deciderà di andare proprio ad Isparta, dove avrà modo di apprendere sia che Kara non abita più in Turchia, sia che Mehmet è Hakan Gümüşoğlu.

Ali Rahmet mostrerà infatti ad un dipendente dell’azienda di Kara la foto del presunto Mehmet ed avrà modo di scoprire che quello, in realtà è Hakan, l’acerrimo nemico di Demir. Una scoperta che gli sarà fatale, a causa di un grosso errore che commetterà…

Terra Amara, spoiler: la morte di Ali Rahmet Fekeli!

Possiamo anticiparvi che, su tutte le furie, Ali Rahmet andrà nell’officina di Abdülkadir e, dopo avergli puntato contro una pistola, gli dirà di aver scoperto che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gümüşoğlu. A quel punto, Keskin non potrà fare altro che confermare i sospetti di Fekeli, ma gli farà presente (mentendo) che anche lui è una vittima di Hakan e lo inviterà a fare qualcosa per bloccare la sua sete di vendetta, dandogli tra l’altro un indirizzo lontanissimo da Cukurova dove rintracciarlo.

Agendo in tale modo, Abdülkadir avrà dunque il modo di preparare una vera e propria trappola mortale per Ali Rahmet, senza chiedere l’autorizzazione a Hakan. In che modo? A metà strada, Fekeli verrà bloccato da un uomo al servizio di Keskin, che gli chiederà aiuto per portare l’anziana madre in ospedale.

Ali Rahmet scenderà quindi dall’auto per accertarsi delle condizioni di salute della presunta donna, che sarà avvolta in una grossa coperta. Appena girerà le spalle, dalla sopracitata coperta uscirà però un uomo che, cogliendolo di sorpresa, gli farà una iniezione nel collo, in grado di procurargli un infarto mortale nel giro di pochi secondi.

E così, inaspettatamente, Ali Rahmet esalerà il suo ultimo respiro e negli ultimi frazioni della sua vita ripenserà a Hunkar, il suo unico grande amore che starà per raggiungere. Una morte che sconvolgerà tutta Cukurova quando il corpo senza vita dell'imprenditore verrà ritrovato, in piena notte, da Gaffur (Bulent Polat) e Raşit (Şahin Vural)…