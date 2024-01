Beautiful: Brooke e Thomas, scatta un confronto durissimo | Trama 13 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 13 gennaio 2024

Nel tessere le lodi di Finn (Tanner Novlan) come marito e padre, Ridge (Thorsten Kaye) chiede scusa a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Taylor (Krista Allen) per gli errori commessi in passato nei loro confronti, assumendosi la responsabilità per aver fatto scelte che le hanno fatte soffrire. Tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Thomas (Matthew Atkinson) scatta un duro confronto dove volano accuse reciproche e dove i due si rinfacciano i reciproci trascorsi. Seguici su Instagram.