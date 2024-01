Beautiful, Brooke a Liam e Hope: “Sono turbata!” | Trama 17 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 17 gennaio 2024

Steffy e Taylor parlano delle accuse di Brooke contro Thomas: la psichiatra teme che la continua ostilità della Logan finisca per rendere il figlio insicuro delle proprie capacità paterne. Steffy pensa che la matrigna abbia sempre provato risentimento per loro, anche inconsapevolmente: i figli di Ridge con Taylor sono la prova vivente del loro amore e del fatto che sono stati la prima famiglia dello stilista. La sua avversione per Thomas le farà perdere Ridge.

Brooke cerca di far capire a Liam e Hope quanto l’incontro con Thomas e la questione del coltello l’abbiano turbata, provando a metterli in allarme per la sicurezza di Douglas. Ridge si dice certo che Brooke non darà mai seguito alla sua intenzione di contattare i servizi sociali per i minori. Sebbene dispiaciuto che la moglie non voglia vedere i cambiamenti di Thomas, assicura il figlio di rispettarlo come padre. Seguici su Instagram.