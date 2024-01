Beautiful: Ridge è incredulo, Brooke gli ha mentito | Trama 23 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 23 gennaio 2024

Grazie a Walter, un ex dipendente che ora lavora alla Protezione Minori, Ridge e Thomas riescono ad ascoltare l’audio della segnalazione e la voce di Brooke è inconfondibile. Ridge è incredulo che la moglie, oltre a compiere un gesto assolutamente non necessario, gli abbia poi mentito. Thomas gli ricorda come Brooke aveva minacciato di farlo. Intanto Liam ammette a Brooke che, per quanto sorpreso della segnalazione contro Thomas, quasi sperava gli assistenti sociali avessero trovato qualcosa: questo avrebbe dissuaso Thomas dall’inseguire la custodia primaria di Douglas. Taylor chiarisce a Steffy di essere stanca di inseguire un uomo ed è decisa a dimostrare di essere diversa da Brooke facendo qualcosa che la Logan non ha mai fatto: rispettare un matrimonio, anche a costo di lasciare Los Angeles. Seguici su Instagram.