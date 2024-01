Beautiful, Hope a Brooke: “Thomas non è pericoloso per una mela!” | Trama 25 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 25 gennaio 2024

Ridge continua ad essere sorpreso dal gesto di Brooke, ma Thomas insiste: la Logan lo odia e lo ha denunciato per aver sbucciato una mela con un coltello. Ridge vuole mantenere la cosa segreta e ritiene che la moglie meriti la chance di confessargli tutto.

Brooke pensa che la segnalazione su Thomas possa essere sfruttata da Hope per riprendersi Douglas. Ma Hope si rifiuta di farlo, ritenendo che Thomas non lo meriti. Inoltre pensa sia ingiusto che Brooke lo accusi di essere pericoloso per aver sbucciato una mela.

Steffy e Taylor sono in partenza per Aspen. La psichiatra è decisa: non lotterà per il marito di un’altra. Steffy è sicura che Brooke deluderà di nuovo il padre, il quale aprirà gli occhi. Taylor però non vuole sprecare il suo tempo aspettando che questo accada. Seguici su Instagram.