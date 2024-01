Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 27 gennaio 2024

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) si lamentano della fiducia che Hope (Annika Noelle) sembra avere in Thomas (Matthew Atkinson). Quest’ultimo racconta alla giovane Logan di come abbia dovuto dare spiegazioni sull’aver sbucciato una mela con un coltello, cosa normalissima. Con sua sorpresa, Hope gli dice che sa che lui non metterebbe mai Douglas (Diango Ferri) in pericolo: ha la sua fiducia… Seguici su Instagram.