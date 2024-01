Brooke (Katherine Kelly Lang) vuole che Taylor (Krista Allen) metta un freno a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Quest’ultima, intanto, si confronta con Hope (Annika Noelle): non si scuserà per volere un futuro felice e sereno per il padre, con una donna che lo ami veramente. Le ostilità tra Forrester e Logan sono riaperte… Seguici su Instagram.