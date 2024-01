Beautiful, anticipazioni italiane: arriva Nikki Newman, ex moglie Deacon (cross over con Febbre D’Amore)

Nelle puntate italiane di Beautiful sta per avere luogo un nuovo breve cross over con la soap opera “sorella”, Febbre D’Amore. Altro show ideato da William Bell, Febbre, arrivata a festeggiare il mezzo secolo di storia, è la soap opera più seguita negli USA e, sovente, le vicende ambientate nella fittizia cittadina del Wisconsin, Genoa City, si sono incrociate con il mondo dei Forrester.

Celebri sono stati alcuni passaggi di protagonisti, a partire da Sheila Carter, introdotta in origine in Febbre D’Amore ad inizio anni ’90, per poi spostarsi tra Genoa City e Los Angeles più volte, nel corso dei decenni. Ma altri sono stati i personaggi che, per periodi più o meno lunghi, si sono “trasferiti” in Beautiful: Lauren Fenmore e Ashley Abbott, tanto per citare coloro che si sono trattenute più a lungo.

Ma il percorso è stato anche inverso: per anni Amber Moore e Deacon Sharpe sono stati protagonisti di vicende che hanno avuto luogo in Febbre D’Amore, mentre Felicia Forrester, Eric Forrester e Bill Spencer sono stati coinvolti in “ospitate” di poche puntate nella soap. Attualmente Sally Spectra Jr. e la sua interprete, Courtney Hope, vi hanno trovato nuova vita dopo l’uscita di scena da Beautiful.

Sugli schermi italiani, dunque, assistiamo ad una brevissima partecipazione di un’icona di Febbre D’Amore, Nikki Newman (Melody Thomas Scott). Un volto che sicuramente ricorderà chi di voi seguiva la soap prima della sua cancellazione in Italia, da parte di Rete 4, oltre un decennio fa. Negli episodi andati in onda di recente, abbiamo visto Deacon Sharpe in procinto di recarsi ad un misterioso appuntamento: ebbene quell’incontro è avvenuto in Febbre D’Amore, dove l’uomo si è ritrovato faccia a faccia con Nikki, la sua ex moglie!

Già perché, anni fa, i due erano arrivati all’altare, sebbene per via dei ricatti di Deacon, coinvolto in un piano in cui, approfittando dell’alcolismo della ricca signora, ne era diventato amante. In realtà, oltre all’interesse, in alcuni momenti Deacon aveva provato anche sinceri sentimenti nei confronti di Nikki, ma la relazione finì ovviamente in modo disastroso. Tra l’altro, nel corso della sua permanenza a Genoa City, Deacon aveva avuto anche dei flirt con la figlia di Nikki, Victoria Newman, nonché con la sua ex nuora, Phyllis Newman.

Chiariamo: il grosso della vicenda ha interessato Febbre D’Amore e quindi a Beautiful avranno luogo poche scene che sembreranno alquanto inutili e incomprensibili, poiché estrapolate dal quadro generale. Per forza di cose, visto che la sorella maggiore della soap dei Forrester non va più in onda sui nostri schermi. Ma cerchiamo, comunque, di darvi una spiegazione…

Nikki Newman sta per presentarsi per affari alla Forrester Creations e avrà modo di chiacchierare con alcuni Forrester della supposta morte di Sheila Carter. Inconsapevolmente, Nikki si troverà ad un passo dalla “defunta” criminale quando la incrocerà, sotto mentite spoglie, a Il Giardino. Nikki si troverà al locale per farsi consegnare da Deacon qualcosa, che, in Beautiful, non verrà chiarito. Di cosa si tratta?

Ebbene saranno delle informazioni preziose che Nikki intende usare contro una sua antica rivale, Diane Jenkins: la donna, creduta morta, è riapparsa viva e vegeta, rivelando di aver inscenato la propria morte per omicidio, per il quale aveva incastrato proprio Nikki. All’epoca, Deacon era amante di Diane e l’aveva aiutata nella sceneggiata con cui, grazie alla corruzione di un medico legale, aveva sostituito il proprio “corpo” con un cadavere senza nome preso all’obitorio.

In quell’occasione anche Deacon era finito nella lista dei sospettati poiché, per esonerare Nikki, aveva infierito sul cadavere con un masso, in modo che sembrasse che a colpire la vittima fosse stata una persona molto più grossa della Newman. Per questo Deacon venne arrestato e sarebbe uscito di prigione qualche tempo dopo, grazie a Bill Spencer, deciso ad usarlo per impedire le nozze di Liam e Hope in Puglia.

In questo inizio di 2024 ci sarà anche una nuova visita da Febbre D’Amore: Lauren Fenmore! La proprietaria delle boutique Fenmore’s riapparirà sui nostri schermi per la prima volta dopo l’ultima occasione, nel 2007, quando presenziò alla sfilata di lancio della Forrester Originals, rifiutandosi di partecipare al boicottaggio ai danni dei rivali ordito da Nick Marone, allora proprietario della Forrester Creations.

Durante la sua apparizione "guest", Lauren avrà modo di chiacchierare con Eric Forrester, ripercorrendo i precedenti di Sheila con la famiglia dell'uomo.