Beautiful, anticipazioni italiane: Brooke, Thomas e la mela della discordia

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, la tensione tra Thomas e Brooke raggiungerà un punto di bollore quando la Logan minaccerà di coinvolgere i servizi sociali per togliere al figliastro la custodia di Douglas. Ma perché si arriverà a tanto?

Ebbene, Brooke sarà sconvolta quando troverà Thomas intento a sbucciare una mela per il figlio con un coltello, gesto gravissimo per la Logan, in quanto potrebbe portare il bambino a ferirsi. Il giovane stilista, a quel punto, mostrerà tutta la propria insofferenza per il fatto che la matrigna continui a voler ostacolare il suo rapporto con Douglas o, quanto meno, voglia opporsi al suo tentativo di riconquistare un ruolo di controllo sulla vita del proprio figlio.

L’occasione sarà propizia anche per affrontare l’altra questione che vede Thomas e la Logan su fronti contrapposti: il futuro di Ridge. Thomas metterà in chiaro la propria volontà di riportare il padre tra le braccia di mamma Taylor, così che il genitore possa essere di nuovo felice e, tutti loro, liberi dall’influenza di Brooke una volta per tutte. Nel farlo, Thomas gesticolerà parecchio, tenendo il coltello in mano e usandolo per puntualizzare, in maniera figurata, le proprie parole.

Il fatto lascerà Brooke parecchio scossa: la Logan, sicura della pericolosità del figliastro (e mai del tutto certa riguardo alla veridicità della sua redenzione), si sentirà minacciata, percependo una vera e propria volontà di minaccia da parte di Thomas. Brooke non farà mistero di questa sua impressione e verrà palesata pure la sua minaccia di coinvolgere, a quel punto, i servizi sociali. E puntualmente, poco dopo, degli assistenti sociali si presenteranno effettivamente alla porta di Eric Forrester per controllare la situazione tra Douglas e suo padre Thomas.

Inutile dire che Ridge sarà furioso per quanto accaduto e ancora più indispettito quando Thomas rivelerà la propria teoria che a segnalarlo sia stata proprio Brooke. Ridge però sarà restio a pensare che la moglie sia andata davvero fino in fondo e che, per giunta, lo abbia fatto di nascosto, alle sue spalle. Padre e figlio, dunque, ricorreranno ad un loro conoscente nel settore per andare fino in fondo.

Sebbene in modo molto poco ortodosso, i due riusciranno ad ascoltare il nastro originale della denuncia e Ridge sarà incredulo quando le sue orecchie sentiranno proprio la voce di Brooke invocare l’intervento dei servizi sociali contro Thomas! Seguici su Instagram.