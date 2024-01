Beautiful, anticipazioni americane: Zende rivale di R.J.?

Sembrava avere ormai un piede (se non entrambi) fuori dalla scena, invece Zende Forrester Dominguez potrebbe riguadagnarsi un posto in primo piano. Con il recast, avvenuto ormai un paio di anni fa, il figlio di Tony e Kristen pareva destinato ad essere una meteora in Beautiful, visto che, diciamocelo, la storyline che lo vide protagonista con le sorelle Paris e Zoe Buckingham fu tutt’altro che indimenticabile.

Insomma, gli autori non sembravano essere riusciti a ridare al personaggio il peso che, invece, gli avevano regalato le vicende che lo avevano visto coinvolto con la famiglia Avant. Tuttavia, stavolta, a sorpresa un personaggio rimasto a lungo sullo sfondo è stato ripescato dagli sceneggiatori e, salvo ripensamenti futuri, Zende potrebbe essere al centro delle trame che stanno aprendo il 2024.

L’ultima volta che nelle puntate americane Zende si era visto era stato quando, proprio sotto la sua direzione e quella del nonno Eric Forrester, la Hope For The Future aveva affrontato un momento di crisi, al punto da rischiare la cancellazione. Solo il ritorno di Thomas Forrester come capo stilista della linea ne aveva invertito le sorti, riportandola al successo. Da allora Zende è stato per lo più fuori dai radar, pur continuando ad occuparsi della linea a fianco del cugino.

Il ragazzo è tornato poi prepotentemente in primo piano per dare voce alla propria insoddisfazione nei confronti della rapida ascesa di R.J. Forrester nella casa di moda: il parente, più giovane e totalmente inesperto, si era ritrovato a collaborare con Eric alla sua nuova collezione per la linea couture, arrivando a vincere la sfida contro Ridge. Una carriera fulminea guardata con sospetto da parte di Zende, che aveva accusato un certo nepotismo in azienda: R.J. aveva chiarito il suo disinteresse per la moda, preferendo la carriera di influencer e alla grafica fumettistica, eppure era stato scelto da Eric per un ruolo così importante, venendo trattato da tutti come il nuovo eletto della moda.

Zende, insomma, ha ritenuto inaccettabile questo favoritismo, dovuto solo al fatto che il cugino sia figlio di Ridge e Brooke: se è stato scavalcato doveva essere stato solo perché il nonno doveva aver ricevuto delle pressioni da parte degli zii, mentre anche lui ha dei diritti sulla Forrester Creations in quanto figlio di Kristen.

Ciò, immancabilmente, ha dato luogo ad alcune tensioni che, tuttavia, si sono ammorbidite una volta che Ridge ha deciso di rivelare a Zende la verità: Eric stava morendo e ha coinvolto R.J. perché non riusciva più a disegnare, affinché il nipote potesse trasferire su carta le sue idee. Inoltre la sfida era stata vinta da Ridge, che, scoperte le condizioni del padre, aveva deciso di far finta che fosse stato Eric a vincere, così che ad entrare in produzione sarebbe stata la sua costosissima ultima collezione.

Proprio gli alti costi dell’ultima fatica di Eric avevano costretto Ridge a dirottare gran parte delle risorse sulla linea d’alta moda del genitore, tagliando i fondi alla Hope For The Future, nonostante il momento di grande successo. Ancora inconsapevole delle motivazioni, Zende aveva reagito con offesa a quella che vedeva come un’ingiustizia nei confronti del lavoro suo, di Thomas e di Hope. In quell’occasione peraltro, notando la vicinanza tra R.J. e la nuova stagista Luna Nozawa (cugina di Finn), Zende si era approcciato alla giovane ricordandole che il cugino non fosse l’unico Forrester interessante nei paraggi…

Un abbraccio e dichiarazioni d’affetto reciproche tra Zende e lo zio Ridge avevano spazzato via l’acredine, ma non sarà così per molto e infatti, nonostante la tregua dovuta alla sofferenza per le condizioni di Eric, nelle prossime puntate americane di Beautiful questa faida tra cugini potrebbe riaccendersi!

Eh sì, Zende si arrabbierà quando ad R.J. verrà offerto un ruolo da lui desiderato: Ridge, infatti, deciderà di completare l’ultima collezione di Eric, reclutando R.J. come aiutante. Peccato che, nel frattempo, a Zende fosse venuta in mente la stessa idea e si sentirà messo da parte a favore del parente meno esperto. Ridge tuttavia sarà del parere che Eric aveva scelto R.J., il quale è l’unico a conoscere bene la visione che ha guidato il nonno nella sua ultima fatica lavorativa.

Questo, insomma, potrebbe far riesplodere le scintille, non solo sul lavoro ma anche sul piano personale. Che il suo interesse per Luna sia solo una ripicca oppure si scoprirà essere sincero, sembra proprio che Zende sia destinato a rivaleggiare con R.J. su più fronti…