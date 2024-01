Beautiful: Taylor pensa che Brooke abbia forzato la mano con Thomas | Trama 16 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 16 gennaio 2024

Taylor ritiene che Brooke abbia trovato il modo di forzare una lite con Thomas, così da approfittarne. Ridge informa Thomas che, durante la sua discussione con Brooke, la moglie ha minacciato di potersi rivolgere ai servizi sociali per i minori. Brooke informa Hope di come, sbucciando una mela con il coltello, Thomas abbia dimostrato di rappresentare un pericolo per Douglas.

Prosegue il cross over con Febbre D'Amore: Deacon ha dei trascorsi con Nikki Newman, alla quale consegna una prova da usare contro Diane Jenkins. Nikki incrocia Sheila travestita da "Lina", ma non pare riconoscerla nonostante si trovi a disagio nel sentirsi osservata dalla sconosciuta.