Beautiful: Steffy cerca di convincere Taylor a non lasciare Los Angeles | Trama 22 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 22 gennaio 2024

Ridge (Thorsten Kaye) è restio a pensare che Brooke (Katherine Kelly Lang) possa avergli mentito sulla segnalazione alla protezione minori, ma Thomas (Matthew Atkinson) ritiene sia stata la Logan, visto che aveva minacciato di farlo. Liam (Scott Clifton) e Brooke parlano della loro mancanza di fiducia nei confronti di Thomas. Taylor (Krista Allen) vuole lasciare Los Angeles: non era tornata per ricadere nei vecchi schemi con Ridge e Brooke, ma ha finito per farlo; Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) prova a dissuaderla. Seguici su Instagram.