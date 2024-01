La promessa, anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2024

Manuel discute violentemente con Jimena, che gli ha chiesto di accompagnarla a fare spese. Ma Manuel ha detto che andrà a Puebla de Tera per fare alcune commissioni per la tenuta. Anche se lei cerca di ricattarlo per la lettera d’amore che ha trovato, Manuel non scenderà a patti. E parte per Puebla de Tera, lasciandola sola.

Jimena decide di assumere la direzione della proprietà, anche se se ne stava occupando Martina. Quest’ultima racconta i suoi dispiaceri a Curro, al quale si sente sempre più vicina.

Alonso continua a essere sopraffatto dalle varie avversità e Romulo cerca di incoraggiarlo, raccontandogli una delle sue storie edificanti.

Mauro si impegna a insegnare a Simona e Candela a scrivere bene, ma è un compito molto ingrato. Jana può finalmente rifarsi con Petra (che è stata in qualche modo degradata a domestica) dei numerosi soprusi subiti in passato.

Maria Fernandez, spinta da Teresa, si decide a parlare al tormentato Salvador del loro matrimonio….