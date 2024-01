La promessa, anticipazioni dall’8 al 12 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2024

Lope scopre Maria mentre sta per lasciare La Promessa senza salutare nessuno, si arrabbia e chiede spiegazioni. Jana anticipa a Curro che sarebbe figlio del barone, concepito da una ragazza del paese, e in seguito sottrattole e donato alla figlia sterile per rimediare alla sua infelicità.

In cucina torna la pace e tutti (tranne una) se ne compiacciono. Catalina chiede scusa a Manuel per le incomprensioni; il fratello la incoraggia a ritrovare l’intesa con il padre.

Petra spiffera alla marchesa di avere scoperto la baronessa e il capitano in dialoghi intimi e questo conferma i sospetti che in realtà siano in tacito accordo. Cruz diventa sempre più esplicita nelle accuse ai due di essere in combutta nella truffa malcelata per riscuotere l’eredità.

Lope spiega a Simona che sia lei che Candela si vogliono un gran bene. Manuel e Jana escono insieme per un volo in aereo; al ritorno Jimena piomba nell'hangar e per poco non scopre il loro intreccio amoroso.