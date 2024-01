La Promessa anticipazioni: Jimena confessa a Manuel di essere incinta!

Una nuova opportunità lavorativa per Manuel de Lujan (Arturo Sancho) destabilizzerà Jimena de los Infantes (Paula Losada) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Tuttavia, Jimena saprà tirare fuori un bell’asso dalla manica per far desistere il marito dal suo intento…

La Promessa, news: Manuel e la proposta di lavoro a Milano

Tutto partirà quando Manuel riceverà la visita di Pedro Farré (Sergio Caballero), che gli chiederà di trasferirsi per qualche mese in Italia, più precisamente a Milano, per seguire un progetto di aviazione. Un’opportunità che il nostro protagonista prenderà seriamente in considerazione, dato il suo amore per tutto ciò che ha a che fare con il volo.

Comunque sia, Manuel dovrà fare i conti con Jimena, che ascolterà per caso il suo discorso con Pedro e penserà bene di correre ai ripari. Sempre più isolata all’interno de La Promessa, anche a causa della recente reclusione della suocera Cruz Ezquerdo (Eva Martin) in un sanatorio, Jimena vorrà impedire ad ogni costo che il marito parta in Italia, ragione per il quale deciderà di sorprenderlo con un annuncio improvviso…

La Promessa, spoiler: Jimena fa sapere a Manuel di essere incinta!

Eh sì: dopo averlo finto di volerlo assecondare nel suo progetto italiano, spronandolo a non buttare all’aria l’occasione e a recarsi a Milano, Jimena darà a Manuel un pacchetto regalo, che conterrà al suo interno un sonaglino per neonati. Un oggetto che farà immediatamente capire al “marchesino” che la moglie è in dolce attesa.

Una novità che, ovviamente, rimetterà in discussione tutto quanto, dato che Manuel non se la sentirà più di lasciare da sola Jimena a La Promessa e rivelerà alla sorella Catalina (Carmen Asecas) che ha deciso di rifiutare la bella offerta che Pedro gli ha fatto. Una vera e propria macchinazione da cui, di fatto, uscirà vittoriosa Jimena, la quale avrà poi la faccia tosta di dire a Manuel che non deve rinunciare al suo “sogno” a causa della sua gravidanza, visto che comunque tornerebbe a casa prima della nascita del bambino.

La Promessa, trame: Manuel rinuncia alla partenza… ma Jimena è davvero incinta?

In ogni caso, esattamente proprio come la donna aveva già immaginato, Manuel non abbandonerà Jimena e dirà a Pedro che è costretto a declinare il suo invito. Dopo ciò, Luján confesserà a tutti i suoi parenti che presto lui e la consorte diventeranno genitori. Notizia che, neanche a dirlo, farà sprofondare Jana Exposito (Ana Garces) nel dolore più totale, anche se dovrà nascondere a tutti quanti di stare soffrendo!

Ad ogni modo, i telespettatori dovranno presto porsi anche un’altra domanda: Jimena sarà davvero incinta oppure avrà deciso di dare il via ad un vero e proprio teatrino per tenere Manuel legato a sé? D’altronde, l’annuncio della gravidanza sembrerà davvero arrivare al momento giusto per tarpare per l’ennesima volta le ali a Manuel… Seguici su Instagram.