La Promessa anticipazioni: Jimena si ferisce da sola, ecco perché

Colpo di testa di Jimena de los Infantes (Paula Losada) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Per impedire al marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho) di lasciare per qualche giorno la tenuta, la “marchesina” si renderà protagonista di un gesto disperato, che però non convincerà particolarmente Jana Exposito (Ana Garces). Vediamo quindi in che modo si svilupperà la storyline…

La Promessa, news: Manuel e la partenza in Italia

Tutto avrà inizio nel momento in cui Manuel accoglierà alla tenuta Pedro Farré (Sergio Caballero), il quale gli proporrà di partire per qualche mese in Italia al fine di seguire un prestigioso progetto d’aviazione a Milano. Data la sua passione innata per il volo, Luján penserà di accettare tale proposta, ma poi si vedrà costretto a rifiutarla appena Jimena gli farà sapere di essere in attesa del loro primo erede.

A quel punto, Manuel verrà mosso da un solo obiettivo: evitare a Jimena qualsiasi tipo di stress, per garantirle una sana gravidanza e soprattutto per non far succedere qualcosa al bambino che la donna ha in grembo. Non a caso, Luján chiederà anche a Jana di occuparsi della moglie, affiancandola a Teresa Villamil (Andrea Del Rio) in qualità di sua seconda donzella personale. Un compito decisamente imbarazzante per Jana, dati i sentimenti che prova per Manuel…

La Promessa, trame: Jana ha dei sospetti su Jimena

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: quando avrà modo di stare al fianco di Jimena, Jana avrà infatti il sentore che la signora stia in qualche modo accentuando i suoi malesseri per avere sempre Manuel intorno tutto il giorno. Proprio per questo, la Exposito non mancherà di sottolineare a Manuel che, dal suo punto di vista, Jimena non sta così male come dichiara, ma non otterrà nulla se non litigare con l’uomo, ormai completamente asservito alle volontà e ai capricci della Infantes.

Una situazione decisamente scomoda, che troverà dei nuovi sviluppi quando Manuel riceverà una nuova visita di Pedro Farré, che stavolta gli chiederà di gareggiare con il suo aereo ad un concorso di aviazione prestigioso, di cui il nostro protagonista sarà un “fan” fin dalla prima edizione…

La Promessa, spoiler: Jimena si ferisce da sola!

Supportato da Jana e dalla sorella Catalina (Carmen Asecas), le quali lo inviteranno a non mettere da parte il suo sogno di partecipare alla gara, Manuel penserà di accettare il secondo invito del signora Farré, ma anche stavolta dovrà fare i conti con un gesto psicopatico della sua “dolce metà”.

Possiamo infatti anticiparvi che Jimena si troverà ad ascoltare una conversazione tra Manuel e Catalina, attraverso la quale apprenderà dei propositi del marito. In preda alla rabbia, la Infantes andrà quindi nella sua stanza e si farà male da sola, sbattendo fortemente la testa su una porta e simulando uno svenimento.

L’incidente, che tanto tale non sarà, farà preoccupare tantissimo Manuel, che rinuncerà anche stavolta al suo sogno di gloria. Tuttavia, pure in questa occasione Jana noterà uno strano particolare e i suoi sospetti sul conto di Jimena non faranno che aumentare… Seguici su Instagram.