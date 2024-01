La Promessa anticipazioni: Manuel chiede a Jana di occuparsi di Jimena

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, l’inaspettata e improvvisa gravidanza della moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada) spingerà Manuel de Lujan (Arturo Sancho) a prendere una decisione discutibile che metterà la sua amata Jana Exposito (Ana Garces) in seria difficoltà.

La Promessa, news: Jimena comunica a Manuel di essere incinta

Jimena comunicherà a Manuel di essere incinta proprio nel momento in cui il giovane marchesino avrà ricevuto un’importante proposta di lavoro a Milano. Nonostante l’allettante progetto dedicato all’aviazione, Luján rinuncerà quindi a trasferirsi in Italia per qualche mese.

Tuttavia, nonostante la sua mancata partenza, Manuel vorrà che sia la sorella Catalina (Carmen Asecas) ad occuparsi delle vicende burocratiche de La Promessa, permettendole di approfittare della reclusione di Cruz (Eva Martin) in un sanatorio per svolgere indisturbata il suo lavoro teso a salvare la tenuta. In ogni caso, col trascorrere delle giornate, per Manuel sarà sempre più difficile stare accanto a Jimena senza alcuna preoccupazione…

La Promessa, trame: Jimena e i dolori della gravidanza

Eh sì: anche se avrà come donzella personale Teresa Villamil (Andrea Del Rio), Jimena chiederà in più momenti della giornata l’aiuto di Manuel, asserendo sia di avere delle nausee, sia dei dolori legati all’inizio della sua gravidanza. Proprio per questo, Jimena passerà tantissimo tempo in camera sua, evitando di incontrare gli altri abitanti de La Promessa.

Tale risvolto inizierà a far preoccupare tanto Manuel, il quale vorrà evitare qualsiasi stress alla moglie anche per il bene del bambino che porta in grembo. Per tale ragione, dato che temerà di non essere in grado di soccorrere Jimena ogni volta che è necessario, penserà bene di rivolgersi a Jana…

La Promessa, spoiler: Manuel chiede a Jana di stare vicina a Jimena

Contando sulle sua conoscenze in campo medico, Manuel chiederà a Jana di affiancare Teresa nelle cure di Jimena. Un’iniziativa che lascerà la Exposito perplessa, dato che Luján è a conoscenza dei sentimenti che prova per lui. Comunque sia, alla fine, anche Jana deciderà di agire in protezione del bimbo e darà il suo consenso, anche se saprà benissimo che ciò significherà dover ascoltare i racconti di Jimena sul suo futuro felice con Manuel e il loro figlioletto.

Ed effettivamente Jimena non opporrà alcuna resistenza appena Manuel le comunicherà che Jana si occuperà di lei insieme a Teresa…