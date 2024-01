La Promessa anticipazioni: Ramon Ibarra sarà Carlos Orengo, l’insegnante di Simona e Candela

Un volto molto ai telespettatori italiani sta per fare il suo ingresso a La Promessa. Ramon Ibarra, celebre per essere stato Raimundo Ulloa a Il Segreto, si unirà presto al cast della soap opera spagnola per interpretare Carlos Orengo, un insegnante che avrà parecchio a che fare con Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero)…

La Promessa, news: cercasi un insegnante per Candela e Simona

Nei recenti episodi trasmessi su Canale 5, Simona e Candela hanno espresso il desiderio di imparare a leggere e scrivere un po’ meglio. Ottenuto il permesso dal maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra) al fine di avere del tempo in più per studiare, le due donne si sono avvalse in un primo momento dell’aiuto di Lope (Enrique Fortun), che poi ha coinvolto Mauro (Antonio Velazquez) nelle lezioni.

Tuttavia, col trascorrere dei giorni, sia Mauro e sia Lope non riusciranno più a stare dietro a Simona e Candela, tant’è che con l’aiuto di Romulo Baeza (Joacquin Climent) decideranno di ingaggiare un insegnante esterno. E così la scelta ricadrà su Carlos Orengo, anche se la reazione di Simona alla visione dell’uomo sarà alquanto strana…

La Promessa, spoiler: qual è il segreto di Carlos e Simona?

Eh sì: da un lato Candela sarà al settimo cielo all’idea di avere un insegnante tutto per lei durante le ore di lavoro libera a La Promessa; dall’altro Simona sarà quasi infastidita dalla presenza di Carlos, tant’è che darà l’impressione di conoscerlo già. Un’impressione che troverà conferma fin da subito, dato che – nel corso di un dialogo – emergerà che è stato proprio Orengo ad aiutare la donna a scrivere le lettere false dei figli che leggeva, puntualmente, di fronte ai propri colleghi della tenuta.

Un segreto, quello legato alle missive false, fino ad ora condiviso da Candela soltanto con Lope. Per questo, la donna sarà contraria alla presenza di Carlos, poiché temerà che tutte le sue bugie possano venire fuori. Comunque sia, Carlos vorrà davvero portare alla luce le tante menzogne di Simona?

La Promessa, trame: il mistero del salario di Carlos

In ogni caso, una volta che convincerà Carlos a fingere con Candela d non averla mai incontrata, Simona dovrà concentrare le sue indagini anche su un altro mistero: come mai Orengo riceve un salario di due pesetas, quando lei e la sua “collega” possono invece offrirgli molto meno? In cerca della verità, Simona e Candela si porranno come obiettivo quello di scoprire chi le sta parzialmente aiutando a pagare le loro lezioni. Arriveranno a scoprire il “responsabile”? Seguici su Instagram.