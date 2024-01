Mare fuori 4, anticipazioni

L’attesissimo ritorno di Mare Fuori è alle porte e i primi sei episodi della quarta annata, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, saranno in anteprima su RaiPlay a partire dal 1° febbraio. L’intera stagione sarà poi trasmessa su Rai 2 a partire dal 14 febbraio, con due episodi ogni sera per sei settimane. In contemporanea, tutti e dodici gli episodi saranno disponibili in un box set su RaiPlay dal giorno della trasmissione in chiaro. Il trailer ufficiale, recentemente diffuso, offre uno sguardo esclusivo su cosa aspettarsi nei prossimi episodi, alimentando l’entusiasmo dei numerosi fan.

Nei nuovi episodi ritroveremo Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella intenti a confrontarsi con la crescente consapevolezza della loro separazione dalla famiglia, affrontando le loro paure più profonde con il sostegno degli amici e compagni che li circondano. D’altro canto, Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia, ancora intrappolati nei legami familiari, vivono alti e bassi che influenzano significativamente le loro vite.

Tutti, avvicinandosi alla maggiore età, si trovano di fronte alla necessità di prendere decisioni cruciali per il loro futuro, anche a costo di scontrarsi con un mondo adulto sempre più ambiguo. Un elemento intrigante di questa nuova stagione è l’introduzione del personaggio di Sofia, interpretato da Lucrezia Guidone, nel ruolo di nuova direttrice della struttura. Secondo l’attrice, “nella quarta stagione capiremo i motivi del suo atteggiamento”.

In Mare Fuori 4 ci saranno alcuni cambiamenti nel cast, con l’assenza di attori storici come Nicolas Maupas, Valentina Romani e Carolina Crescentini. Tuttavia, la conferma della presenza di protagonisti molto amati, tra cui Matteo Paolillo, Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo, Domenico Cuomo, Carmine Recano e molti altri assicura una continuità di interesse e coinvolgimento da parte del pubblico. L’ideatrice e sceneggiatrice Cristiana Farina, insieme alla collaborazione di Maurizio Careddu, continua a plasmare il racconto come una delle serie italiane di maggior successo degli ultimi anni.

Partita in sordina su Rai 2 nell’autunno del 2020, l’originale prison drama è divenuto un fenomeno virale grazie anche al passaggio su Netflix, dimostrando la sua capacità di conquistare un pubblico in continua espansione. Tale successo si è manifestato anche attraverso la creazione di un musical, diretto da Alessandro Siani, che ha debuttato il 14 dicembre 2023 al Teatro Augusteo di Napoli.

Mare Fuori, confermandosi ancora una volta come un pilastro della serialità italiana, si propone con il suo quarto ciclo di mantenere l'attenzione degli spettatori con nuovi colpi di scena e avvincenti sviluppi narrativi.