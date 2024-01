Tempesta d’amore, anticipazioni dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 28 gennaio a sabato 3 febbraio 2024

Josie rimane spiazzata dalla dichiarazione d’amore di Leon, ma decide comunque di concedere al ragazzo una chance. I due ragazzi decidono così di fare un’escursione insieme…

Carolin ruba la chiave di Michael, ma all’ultimo momento non se la sente di rubare i medicinali. Quando cerca di restituire la chiave al medico senza farsi vedere, però, finisce per mettere nei guai un’ignara paziente…

Leon è determinato a rivelare a Josie la propria identità durante il loro appuntamento in montagna. Quando però la ragazza gli racconta come la sua storia con Paul sia finita a causa delle bugie, Thormann cambia idea e tace.

Come parte della sua campagna elettorale per il consiglio comunale, Max vuole trasformare una stalla vuota in uno spazio abitativo e lavorativo per gli artisti. La sua idea conquista subito Christoph, che sta cercando un’idea per la “Festa di Primavera” del Furstenhof. L’albergatore, però, la presenta agli azionisti dell’hotel come se fosse farina del suo sacco…

Quando la paziente viene ingiustamente accusata di furto, Carolin non ha altra scelta che confessare la verità a Michael.

Erik rivela a Josie che Leon è il manager degli “Dei del Cioccolato”, la ditta rivale del suo locale. Sconvolta, la ragazza non vuole più avere a che fare con Thormann e gli dichiara guerra.

Quando Yvonne viene a sapere che la squadra vincitrice del torneo di biliardo del Furstenhof potrà trascorrere una settimana nella suite reale, convince Erik a iscriversi con lei. L’uomo la accontenta, ma lo attende una sorpresa…

Alfons è felice per Gerry che sua madre sia rimasta a Bichlheim e prende appuntamento al salone di bellezza per conoscerla meglio…

Michael è determinato ad aiutare Carolin e mette un dispositivo di tracciamento sulla scatola di medicinali, nella speranza di poter cogliere in flagrante la Fröbel. Quest’ultima, però, si insospettisce…

Josie vuole difendersi dall’apertura della filiale di Leon con una campagna pubblicitaria. Proprio allora, però, la macchina per temperare il cioccolato si rompe e la Klee non ha il denaro sufficiente per acquistarne una nuova. E ora?

Carolin implora la Fröbel di non rovinarla, ma la donna non ha pietà: chiede la revoca della libertà vigilata della Lamprecht e chiama la polizia. Terrorizzata all’idea di tornare in prigione, Carolin si dà alla fuga…

Nella speranza di riavvicinarsi a Josie e aiutarla ad acquistare la macchina per temperare il cioccolato, Leon propone alla ragazza di partecipare insieme al torneo di biliardo. In questo modo, se Josie ottenesse il primo premio, potrebbe usare il ricavato per comprare una nuova macchina per il cioccolato.

Vanessa vuole passare più tempo con Max e lo invita a fare un picnic. Sebbene il ragazzo sia entusiasta dell’idea, deve disdire all’ultimo per via di un appuntamento con Christoph. Inizialmente Vanessa resta delusa, ma poi trova il modo di sfruttare comunque il picnic…

Josie accetta la proposta di Leon, ma ribadisce di essere unicamente interessata a vincere il premio.

Dopo l’arresto di Carolin, Michael è preoccupatissimo per la sua amata e decide di smascherare la Fröbel. Constanze, però, ha brutte notizie per lui…

Erik inizia a sospettare che tra Yvonne e Gerry possa esserci qualcosa…

Josie passa dei bei momenti allenandosi a biliardo con Leon, ma tiene comunque il ragazzo a distanza.

Vanessa accetta di fare da modella per un artista le cui opere saranno esposte alla Festa di Primavera. I problemi, però, non tardano ad arrivare…

Josie e Leon si incontrano casualmente al lago e la ragazza aiuta Thormann a curare una vescica, finendo per avvicinarsi pericolosamente a lui…