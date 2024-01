Tempesta d’amore: Constanze rovina Josie e dà a Paul un ultimatum! | Anticipazioni italiane

Dopo l’uscita di scena di Ariane (Viola Wedekind), il ruolo di antagonista assoluta di Tempesta d’amore è tutto di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane della soap, la brillante avvocatessa ordirà un nuovo perfido piano mirato a distruggere la sua rivale in amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze vuole rovinare Josie

Da quando ha scoperto che il “suo” Paul (Sandro Kirtzel) si è innamorato di Josie (Lena Conzendorf), per Constanze non c’è stato che un obiettivo: liberarsi della rivale e allontanare quest’ultima dal Furstenhof. E per raggiungerlo non ha esitato a giocare sporco…

Nonostante nel frattempo Lindbergh abbia scelto di tornare con lei (anche grazie agli intrighi della stessa avvocatessa), la von Thalheim ha capito che il suo amato prova ancora dei sentimenti forti per la giovane pasticciera. E così, quando quest’ultima ha aperto la sua attività al Cafè Liebling, Constanze ha fatto di tutto per rovinarla!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze mette Paul davanti ad una scelta

Come sappiamo, la prima mossa della donna è stato contattare Leon (Carl Bruchhäuser), il responsabile di una ditta di cioccolata – convincendolo a fare concorrenza alla giovane e inesperta Josie. Non contenta, nei prossimi giorni Constanze convincerà Christoph (Dieter Bach) a togliere a Josie la fornitura di cioccolatini per la “Festa di primavera” per darla invece all’azienda di Leon. E sarà Paul a dover dare la notizia alla povera Klee!

Ebbene, quando si renderà conto di quanto il fidanzato sia disperato all’idea di dover dare una simile delusione alla sua ex, Constanze metterà l’uomo di fronte ad un ultimatum: deve decidere se ama lei o Josie! Cosa risponderà Paul? Seguici su Instagram.