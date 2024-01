Tempesta d’amore: Michael dice addio a Rosalie! E Carolin… | Anticipazioni italiane

Non c’è stato un lieto fine per Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)… o per lo meno non insieme! In questi giorni abbiamo infatti assistito all’inaspettato epilogo di questa amatissima coppia, le cui strade si sono divise. Se per la donna è in arrivo un futuro roseo al fianco dell’uomo che ama, però, altrettanto non si potrà dire per il medico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael lascia libera Rosalie

Per settimane, Michael e Rosalie hanno provato a salvare il loro rapporto. Di fronte all’amore (o alla mancanza di esso), però, non si può fare nulla. A causa delle continue delusioni ricevute dal fidanzato, la Engel ha infatti finito per ricontattare Raphael Kofler (Jakob Graf), con cui sono esplosi dei sentimenti travolgenti. Ciononostante, è stato Niederbühl a trovare la forza di lasciarla libera…

Dopo aver inizialmente deciso di guardare avanti ignorando il tradimento della compagna, Michael si è infatti reso conto che lui e Rosalie stanno solo mentendo a loro stessi: la loro relazione è ormai da tempo finita e la donna è innamorata di Raphael!

E così, seppur col cuore spezzato, il bel dottore ha trovato il coraggio di fare l’unica cosa giusta: lasciare libera la sua compagna, permettendole di iniziare una nuova vita al fianco di Kofler.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Il finale di Rosalie e Michael

Si è concluso in questo modo il lungo arco narrativo legato a Rosalie Engel, personaggio amatissimo dal pubblico di lunga data di Tempesta d’amore. Entrata in scena nell’ormai lontanissima quarta stagione, la donna ha infatti col tempo saputo conquistare i telespettatori della soap bavarese, anche grazie ad una bellissima crescita caratteriale ed umana.

Dopo numerosissimi ritorni (più o meno lunghi) al Fürstenhof, per Rosalie è dunque arrivato un lieto fine romanticissimo, che l’ha vista volare negli Stati Uniti al fianco del bel Raphael.

E Michael? Benché la decisione di lasciare libera la Engel sia stata sua, per il medico la partenza della fidanzata storica non sarà affatto semplice da “digerire”, tanto che l’uomo dichiarerà di non essere pronto ad altre storie. Per lui e Carolin (Katrin Anne Heß) non ci sarà dunque un happy end?

A tal riguardo, vi anticipiamo che effettivamente tra il medico e la bella Lamprecht nascerà qualcosa. Neanche questa relazione, però, è destinata a durare… Seguici su Instagram.