Terra Amara anticipazioni: arriva Vahap, il fratello di Abdulkadir

A Terra amara, gli psicopatici e gli assassini non mancano mai. Non a caso, nelle prossime puntate italiane della dizi turca i telespettatori faranno la conoscenza di Vahap Keskin (Ergün Metin), il sanguinario fratello del losco Abdülkadir (Erkan Bektaş). Un ingresso che si farà notare fin dai primi minuti, anche perché rappresenterà una grossa minaccia per Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol).

Terra Amara, news: Abdulkadir uccide Bedir

L’arrivo di Vahap avverrà in seguito al ritrovamento del cadavere senza vita di Demir Yaman (Murat Unalmis). A quel punto, Abulkadir dovrà cercare di allontanare i sospetti da sé su ciò che è accaduto al marito di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e convincerà lo “scagnozzo” Bedir a prendersi la colpa della morte accidentale dell’uomo.

Tuttavia, dopo che l’avrà spinto a rilasciare la falsa testimonianza, Abdülkadir non esiterà ad uccidere Bedir di fronte a Hakan sparandogli un colpo di pistola alle spalle, all’altezza della nuca. Una volta che avrà occultato il cadavere del povero scagnozzo, Keskin dovrà quindi eseguire un’altra richiesta di Gümüşoğlu: trovare un altro uomo fidato che, qualora occorresse, sia in grado di svolgere per loro altri incarichi criminali. E così a Abdulkadir verrà in mente una sola persona…

Terra Amara, spoiler: Vahap arriva a Cukurova

Eh sì: il proprietario della rivendita di automobili penserà bene di far arrivare a Cukurova il fratello Vahap, macchiatosi in passato di diversi omicidi. Una scelta, quella di Keskin, che non piacerà affatto a Hakan, il quale non mancherà di sottolineare la brutalità con la quale Vahap è solito sbarazzarsi delle proprie vittime.

In ogni caso, Abdulkadir garantirà a Hakan che farà il possibile per evitare dei colpi di testa da parte di Vahap e sottolineerà che è l’unico uomo di cui possano davvero fidarsi, visto il legame di parentela che ha con lui. Seppur non pienamente convinto, Hakan accetterà dunque di avere Vahap nella propria squadra… ma farà bene a non fidarsi di lui?

Terra Amara, trame: Vahap odia Hakan

In realtà, sarà abbastanza chiaro che i sospetti di Hakan sul conto di Vahap sono piuttosto fondati: appena comprenderà che lo stesso Hakan sta accantonando la sua vendetta nei confronti della stirpe di Demir a causa dell’amore che sente per Zuleyha, l’ultimo arrivato rimprovererà il fratello poiché, a suo dire, si sta piegando troppo ai giochi del falso Mehmet Kara. Come se non bastasse, Vahap farà presente a Abdülkadir che è forse arrivata l’ora per loro di sbarazzarsi di Hakan, ma l’impresario non ne vorrà sapere di procedere in tale maniera.

Fatto sta che, col passare degli episodi, in Vahap aumenterà sempre di più un sentimento di odio nei confronti di Hakan, tant’è che l’uomo – dopo essersi macchiato di un omicidio proprio per proteggere Abdülkadir – sembrerà sul punto di fare un attentato contro Hakan e Zuleyha…