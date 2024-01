Terra Amara anticipazioni: Zuleyha vuole divorziare da Demir!

Si può porre fine ad un matrimonio con una persona scomparsa da diversi mesi? È ciò che tenterà di fare Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Sotto shock per la nuova scoperta legata al passato del marito Demir Yaman (Murat Unalmis), la nostra protagonista penserà infatti di divorziare dall’imprenditore… ma ci riuscirà davvero? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Terra Amara, news: Demir e la relazione con Hulya

La storia è partita nel momento in cui Zuleyha ha scoperto che Hulya, la sorella del misterioso Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), ha tentato di togliersi la vita circa quindici anni prima, dopo essere stata lasciata da Demir (con cui intratteneva una relazione).

Inconsapevole del fatto che Hakan sia in realtà il suo nuovo socio Mehmet Kara, Zuleyha si presenterà da Hulya – diventata paralitica e impossibilitata a parlare dopo il tentato suicidio – proprio al fianco di Hakan e fugherà ogni sua incertezza, scoprendo che Demir ha preferito troncare la liaison per sposare la prima moglie Feliz senza darle alcun tipo di preavviso.

A quel punto, memore di tutti i tranelli tesi a lei e Yilmaz (Ugur Gunes) per impedire loro di stare insieme, Zuleyha non si capaciterà di come abbia pensato di poter dare una possibilità al suo rapporto con Demir e, certa ormai di non averlo mai amato, vorrà ricorrere ad una decisione estrema…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha vuole divorziare da Demir

Eh sì: anche se il marito sarà ormai scomparso da diversi mesi, Zuleyha non vorrà aspettare un suo ipotetico ritorno per affrancarsi da lui e, dopo aver consultato l’avvocato di famiglia, avvierà le pratiche del divorzio. Una decisione di cui la nostra protagonista parlerà a Saniye (Selin Yeninci), rassicurandola sul fatto che non intende lasciare Cukurova per consentire a Leyla e Adnan di continuare a crescere nella loro terra natale.

Comunque sia, Zuleyha non vorrà tenere riservata tale notizia, tant’è che il giorno successivo farà sì che venga pubblicata sul giornale una missiva dove annuncerà il suo imminente divorzio da Demir. Un’iniziativa che sorprenderà parecchio Lütfiye (Hulya Darcan) ma anche tutti gli abitanti della cittadina, che cominceranno a mormorare sulla questione.

Terra Amara, trame: prime frizioni tra Hakan e Abdülkadir?

A restare colpito dalla mossa coraggiosa di Zuleyha sarà anche lo stesso Hakan, sempre più certo che la donna sia solo una delle tante vittime di Demir. Proprio per questo, Hakan darà ordine al suo socio Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) di non far più saltare in aria una nave contenente materiale in consegna della Holding Yaman, precisando che intende affrontare Demir faccia a faccia una volta che avrà il coraggio di ripresentarsi a Cukurova.

Ordine al quale Abdülkadir non darà ascolto, “consigliando” ad un addetto alla sicurezza del porto di trovare un diversivo per dare il via all’esplosione nonostante la ferma opposizione di Hakan. E anche in questo caso a “vincere” sarà proprio Abdülkadir, dato che la nave esploderà causando a Zuleyha un grosso problema sul lavoro. Si tratterà di una prima frizione tra i due alleati, che diventerà sempre più netta con il trascorrere degli episodi… Seguici su Instagram.