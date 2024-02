Beautiful: Katie non nasconde l’attrazione verso Carter | Trama 16 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 16 febbraio 2024

Brooke (Katherine Kelly Lang) assicura a Liam (Scott Clifton) che l'aver quasi ceduto all'alcol è stato un isolato momento di debolezza che non si ripeterà più; grata per il suo supporto, gli chiede di non parlarne con Hope (Annika Noelle), già troppo preoccupata per la madre. Carter (Lawrence Saint-Victor) cerca di capire cosa c'è che non vada in lui: finisce sempre per sabotare storie con donne che lo apprezzano, come Paris (Diamond White), oppure per cercare l'amore in posti sbagliati come successo con Quinn (Rena Sofer); Katie (Heather Tom) lo rassicura, non nascondendo l'attrazione nei suoi confronti…