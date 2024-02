Beautiful, anticipazioni americane: LUNA, e se invece fosse figlia di…?

Nelle puntate americane di Beautiful, la paternità di Luna Nozawa è uno degli elementi in primo piano in questo inizio di 2024 e, al contrario di quanto sembrava, il mistero potrebbe non essere stato ancora sciolto. Già, perché, come vi avevamo già riportato, il papabile padre sembrava essere Bill Spencer, sebbene questa eventualità sembrasse fin troppo prevedibile, scontata e… dal sapore di già visto!

L’editore, infatti, ha attraversato la stessa esperienza, quella della scoperta tardiva di essere padre, già due volte, con entrambi i suoi figli maggiori: Liam Spencer e Wyatt Spencer. Il primo fu il frutto di una relazione con Kelly Cooper, modella che, tuttavia, ebbe un flirt anche con Thorne Forrester; ciò rese necessario un test di paternità quando il giovane volle scoprirà l’identità del padre, avendo dalla sua solo un indizio datogli dalla madre in punto di morte: lo avrebbe trovato alla Forrester Creations, allora frequentata anche da Bill, che ne aveva delle quote di proprietà.

Wyatt, invece, fu il frutto della passione che un tempo unì Bill, giovanissimo, con Quinn Fuller: l’editore all’epoca pagò la donna affinché abortisse, ma Quinn finse solo di farlo, andandosene invece a Las Vegas per crescere il bambino da sola.

Non c’è due senza tre? Può darsi, non è ancora il caso di escluderlo del tutto, ma la scelta di Bill come papà di Luna sembra essere stata solo un depistaggio. L’uomo ebbe l’avventura di una notte con Poppy Nozawa, madre della ragazza: un incontro a quanto pare magico, visto che all’editore è bastata scorgerla per riconoscerla all’istante e scoprirsi innamorato, al punto da ritenere seduta stante che sia sempre stata lei la donna a cui era destinato.

Luna è stata subito entusiasta una volta scoperta la frequentazione rinata tra Bill e Poppy, anche se è stato solo l’intervento di R.J. Forrester a metterle la pulce dell’orecchio: ricorrendo a basilari nozioni di matematica, il ragazzo le ha fatto notare come la sua età coincidesse con i tempi della notte che i due passarono insieme, una ventina di anni fa. Calcolatrice alla mano, anche Bill è arrivato alla stessa conclusione e, in tempi diversi, sia l’editore che la ragazza hanno posto a Poppy la medesima domanda: è Bill il padre di Luna?

Poppy, che ha sempre voluto nascondere alla figlia l’identità del genitore, sebbene con qualche reticenza ha alla fine dichiarato ad entrambi che non è Bill il padre. La donna ha mentito? Possibile, ma il fatto è che la verità potrebbe essere ben più scabrosa e, ad indicarlo, sono stati alcuni indizi emersi da recenti interazioni tra Poppy e i parenti Finnegan, ovvero Finn e la sorella Li, sempre più decisa a far allontanare la familiare da Los Angeles.

A quanto pare, infatti, mentre Finn frequentava il college, la zia Poppy viveva con lui e i genitori: questo avvenne prima della nascita di Luna, avvenuta l’anno successivo. Insomma, che in quel periodo Poppy possa aver avuto una tresca con Jack Finnegan, suo cognato? Durante le liti tra Poppy e Li, la questione non è mai emersa, segno che, eventualmente, la dottoressa non ne saprebbe niente. Ed è difficile pensare che, qualora ne fosse a conoscenza, la donna non abbia già colto la chance per aggiungere un elemento così pesante alle critiche alla parente.

Tuttavia c’è un’altra opzione, che sarebbe più forte, davvero fonte di dramma e choc. In fondo sappiamo già di un tradimento da parte di Jack: quello con Sheila Carter, da cui nacque proprio Finn. Ma l’uomo non è più in scena e la sua assenza renderebbe piuttosto tiepida una rivelazione che lo coinvolga…

La soluzione, quindi, potrebbe anche essere qualcosa di ben più audace, audace come il significato di “bold” nel titolo originale di Beautiful, “The Bold and The Beautiful”. Gli autori avranno deciso di affrontare davvero una simile bomba e dare un vero scossone alla vicenda, invece che dell’usato sicuro? Ma di cosa si tratterebbe?

Ebbene: se la allora giovane zia avesse finito per sedurre il più giovane nipote (adottivo e non biologico)? Finn ha ricordato di come fosse bello far festa con la zia, la quale, già sappiamo, ha un forte attaccamento a delle misteriose mentine che potrebbero essere farmaci, ma anche droga. Se durante quella convivenza, Finn avesse finito per condividere con Poppy quelle sostanze, al punto da perdere le inibizioni e poi dimenticarsi tutto?

Finn, insomma, potrebbe essere il padre di sua cugina? Infatti, dopo aver chiarito a Luna che non è Bill suo padre, Poppy si è soffermata a fissare, turbata, proprio Finn… Seguici su Instagram.