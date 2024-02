Gloria, cast e trama della nuova fiction di Rai 1 con Sabrina Ferilli

Sono passati ben dodici anni da quando Sabrina Ferilli ha partecipato a una fiction Rai, ma da stasera (lunedì 19 febbraio) l’attrice romana torna sull’ammiraglia di Stato con Gloria, una nuova serie in tre puntate in cui interpreta una diva in declino disposta a tutto pur di riprendersi quello che le spetta. Di seguito, tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast della serie.

Gloria Grandi è una celebre attrice del cinema italiano che decide di intraprendere la carriera televisiva con l’obiettivo di ritornare al prestigioso mondo del cinema. Dopo cinque anni di delusioni, durante i quali il telefono non suona più e si trova a recitare in spot pubblicitari di bassa qualità, Gloria si rifiuta di accettare l’oblio nel mondo dello spettacolo. Nonostante le rassicurazioni della sua assistente fidata, Iole, dell’ex marito (ancora innamorato di lei) e della figlia Emma, la nostra protagonista è determinata a riconquistare il ruolo che le spetta. Il suo agente escogita un piano astuto sfruttando un errore medico e l’idea si rivela brillante ma moralmente discutibile. E così, la trama prende una svolta inaspettata…

Il regista cinematografico Fausto Brizzi fa il suo debutto nella regia televisiva dirigendo la serie. Sabrina Ferilli, nel ruolo di protagonista, è affiancata dall’amico e collega Massimo Ghini, il quale interpreta Manlio de Vitis, l’agente con cui Gloria ha costruito nel tempo un complesso rapporto fatto di amore e odio.

Nel cast figurano anche Sergio Assisi, nel ruolo di Alex Pellegrini, ex marito di Gloria e affermato truccatore; Emanuela Grimalda nel ruolo di Iole, l’assistente fedele e amica di lunga data di Gloria. Fiorenza D’Antonio interpreta Lucilla Altieri, una giovane e talentuosa attrice scelta da Manlio, il quale mostra un evidente interesse nei suoi confronti. Martina Lampugnani è Emma, la figlia ventenne di Gloria e Alex, che ha scelto di vivere con il padre per sfuggire all’ombra della mamma e all’attenzione del pubblico.

Luca Angeletti è Sergio, il fratello omosessuale di Gloria, insegnante privato di musica; David Sebasti è Filippo, compagno di Sergio e carabiniere; Massimo De Lorenzo ricopre il ruolo del Prof. Fossati, stimato primario di oncologia e consulente della serie televisiva in cui Gloria era la protagonista. Eugenio Franceschini interpreta Gabriele De Marchi, un social media manager che offre il suo aiuto a Gloria (con “ulteriori intenzioni”). Adolfo Margiotta, apparentemente estraneo alla trama, svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della storia. Infine, Giorgia Salari interpreta Daniela, compagna di Alex, affettuosamente soprannominata da Gloria “la noia”.

Il regista Brizzi, insieme a Paola Mammini e Roberto Proia, sono gli autori del soggetto e della sceneggiatura; quest'ultimo ricopre anche il ruolo di produttore. La produzione della serie è curata da Eagle Pictures, in collaborazione con Rai Fiction. La sigla della fiction è accompagnata dal brano cult del 1979 "Gloria" di Umberto Tozzi.