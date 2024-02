La promessa, anticipazioni dal 12 al 16 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2024

Catalina va a Lujan per incontrare un commerciante con l’obiettivo di vendergli i prodotti agricoli della Promessa.

Salvador continua ad avere frequenti sbalzi d’umore. Durante una lite con Lope invita quest’ultimo a dire a Maria tutta la verità sul carillon e sull’anello. Anche Mauro invita Lope a riflettere sulle sue responsabilità nei confronti di Maria e lo esorta a rivelarle i suoi sentimenti.

Jana cerca di parlare a Manuel del loro rapporto ma lui la ferma. È deciso a non riaprire questo discorso. Anche Jimena, però, va a parlargli perché è stanca di fingere. Lorenzo indaga tra la servitù per scoprire se qualcuno di loro possa averlo visto mentre baciava la baronessa Elisa ma tutti negano.

Maria confida a Teresa di non essere più sicura di amare ancora Salvador. Teresa le consiglia di parlarci per mettere le cose in chiaro. Beatriz continua a tartassare di domande e ad elogiare tutti, sotto lo sguardo spaventato di Martina…