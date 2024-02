La Promessa anticipazioni: Jana confessa a Marcos di essere sua sorella!

Fine delle menzogne per Jana Exposito (Ana Garces) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo aver trovato la casa della sua infanzia, nella quale avrà trascorso tantissimo tempo in compagnia della defunta madre Dolores (Anai Gonzalez), la nostra protagonista sceglierà infatti di essere completamente sincera con Curro de la Mata (Xavi Lock), al quale confesserà di essere sua sorella…

La Promessa, news: Jana e la foto ritrovata

La storyline avrà il suo avvio nel momento in cui Jana ritroverà nella vecchia casetta abbandonata una fotografia che la ritrae in compagnia di Dolores e del piccolo Marcos. Rammaricata per il futuro che è stato negato alla sua famiglia, a causa della cattiveria di qualche abitante de La Promessa, la Exposito ripenserà per tutta la sera ai momenti in cui è stata veramente felice e si porrà nuovamente come obiettivo quello di far luce su ciò che è realmente successo alla sua mamma.

Per questo, dopo essersi confidata con Maria Fernandez (Sara Molina) sulle sensazioni provate durante il ritrovamento della casetta e della fotografia, Jana non riuscirà a controllarsi quando avrà di fronte Curro e, senza pensarci due volte, sceglierà di parlargli per rivelargli la verità.

La Promessa, spoiler: Jana confessa a Curro di essere sua sorella

Eh sì: dopo avergli mostrato la fotografia, Jana farà presente a Curro che il neonato ritratto lì è proprio lui, suo fratello Marcos. Sotto shock, il giovane De La Mata non saprà cosa rispondere all’inserviente e il dialogo con lei si interromperà poiché in quel momento tornerà alla villa la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin), in seguito al periodo trascorso nel sanatorio.

Tuttavia, dato che aveva già intuito di non essere il figlio di Eugenia (Alicia Moruno), né tanto meno di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), Curro non potrà fare a meno di pensare alle parole di Jana, anche se non riuscirà a comprendere fino in fondo come possa essere il fratello di una domestica.

La Promessa, trame: come reagirà Curro?

Da quell’istante, Curro vorrà infatti fare chiarezza sulle parole di Jana e cercherà presto un ulteriore confronto con lei. Come reagirà? Crederà alle sue parole quando scoprirà la storia di Dolores e della sua presunta relazione, almeno stando al parere di Jana, con il defunto barone Juan (Alberto Gonzalez)? Non mancheremo senz’altro di riparlarne nei nostri prossimi post, anche perché da ora in avanti questa trama sarà piuttosto centrale nella telenovela… Seguici su Instagram.