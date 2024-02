Makari 3: la terza stagione della fiction con Claudio Gioè arriva su Rai 1

A partire da questa sera, domenica 18 febbraio, Claudio Gioè torna su Rai 1 con la terza stagione di Màkari, la fiction basata sui romanzi di Gaetano Savatteri, in cui l’attore siciliano dà vita al coraggioso e instancabile Saverio Lamanna in quattro nuovi episodi.

Il protagonista si trova di fronte a quattro nuovi omicidi, affiancato dalla sua amata Suleima e dal fedele Piccionello. Uno di questi casi coinvolge la feroce rivalità tra due sue ex-compagne, mentre un altro mistero affonda le radici nella tragica storia di Gibellina. Durante un festival letterario, un antico amore di Marilù viene brutalmente ucciso e si verifica un presunto incidente in un elegante centro termale. La relazione tra Saverio e Suleima è sull’orlo del precipizio e l’inaspettato arrivo di Michela e Giulio minaccia di sconvolgere ulteriormente la trama della loro storia d’amore. Michela sembra essere la candidata ideale per Saverio, se non ci fosse Suleima, mentre Giulio sembra essere la scelta perfetta per Suleima, se non ci fosse Saverio. In questo complesso gioco di affinità elettive, solo Peppe Piccionello riesce a vedere chiaramente sin dall’inizio. Riuscirà a impedire che si facciano scelte irreparabili?

Nel cast, oltre al protagonista Claudio Gioè, saranno presenti Ester Pantano nel ruolo di Suleima Lynch, Domenico Centamore interprete di Peppe Piccionello, Antonella Attili che vestirà i panni di Marilù, Filippo Luna nel ruolo del Vicequestore Randone e Tuccio Musumeci nei panni del padre di Saverio.

La terza stagione vedrà l’ingresso di Serena Iansiti nel ruolo di Michela Pacino, una bellissima insegnante al liceo Calpurnio Siculo e appassionata lettrice dei libri di Saverio, e di Eugenio Franceschini che interpreterà Giulio Battistini, giovane e affascinante artista e amico di Suleima, ma con un passato che va oltre l’amicizia. Infine, Ninni Bruschetta sarà la guest star del terzo episodio. Esce invece di scena Andrea Bosca, il cui personaggio è stato ucciso nella seconda stagione.

Dopo Michele Soavi, regista delle prime due stagioni, alle redini dei nuovi episodi troviamo Monica Vullo e Riccardo Mosca. Per quanto riguarda la sceneggiatura, troviamo confermati Leonardo Marini, autore anche del soggetto di serie, insieme a Attilio Caselli e Salvatore De Mola. Si uniscono al team Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.