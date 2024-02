Mameli il ragazzo che sognò l’Italia, in onda il 12 e 13 febbraio su Rai 1

Le parole dell’Inno Nazionale Italiano risuonano universalmente, pronunciate con fervore mentre ci stringiamo il cuore e poggiamo la mano sul petto. Tuttavia la storia dell’autore di queste parole, Goffredo Mameli, rimane in gran parte sconosciuta. L’opportunità di esplorare questo racconto viene offerta dalla Rai attraverso la miniserie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, in onda oggi e domani (12 e 13 febbraio) in prima serata su Rai 1.

Diretta con maestria da Luca Lucini e Ago Panini, la fiction rivela una storia intrigante e inedita, intessuta di composizioni poetiche, incontri politici, amicizie e tradimenti. Riccardo De Rinaldis, nella sua interpretazione di Goffredo Mameli, trasmette l’essenza di un giovane del 1847, non solo un patriota ma un poeta, un eroe romantico e uno spirito ribelle. Con la sua passione per sognare, amare e combattere, il protagonista ci guida alla scoperta dei segreti dell’Italia durante il Risorgimento.

La sua vita, breve e intensa, rappresenta l’ardore puro di chi sa amare appieno la propria patria. Da Genova, la sua città natale, si avvia alla testa di trecento volontari diretti a Milano per sostenere le Cinque Giornate del ’48. Successivamente, guida altri cinquecento patrioti nella difesa di Roma nel ’49. Mameli incarna l’entusiasmo di un’intera nazione e catalizza l’energia di chi ama profondamente. Le due storie d’amore che intervallano la sua vita pubblica testimoniano il suo spirito appassionato.

Tra gli episodi salienti della miniserie si trovano la composizione dell’Inno e l’imponente manifestazione dell’Oregina, durante la quale l’Inno viene cantato per la prima volta da oltre trentamila patrioti. Si narrano anche incontri significativi con personaggi illustri, come Nino Bixio, ed eventi storici come la Prima Guerra d’Indipendenza e la Repubblica Romana, in cui Mameli diventa protetto di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.

Accanto al giovane Riccardo De Rinaldis, nel cast figurano anche Amedeo Gullà (Nino Bixio, il ribelle amico fraterno di Goffredo Mameli), Neri Marcorè (Giorgio Mameli, padre di Goffredo), Isabella Briganti (Adelaide, madre di Mameli), Barbara Venturato (La Marchesina Geronima Ferretti, primo amore di Mameli), Lucia Mascino (la Marchesa Luisa Ferretti, madre di Geronima), Luca Ward (lo stratega Padre Sinaldi, tutore di Geronima), Chiara Celotto (Adele Baroffio, la donna che farà battere il cuore di Mameli), Gianluca Zaccaria (Francesco Castiglione), Giovanni Crozza Signoris (il rivoluzionario Carlin Repetto), Ricky Memphis (nel ruolo di Ciceruacchio), Sebastiano Somma (nel ruolo del Generale Madone) e Maurizio Lastrico (nei panni di Giuseppe Garibaldi). Seguici su Instagram.