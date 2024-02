Tempesta d’amore: Alexandra inizia i licenziamenti! Ecco chi colpirà… | Anticipazioni italiane

Quando in un’azienda arriva un nuovo proprietario, i cambiamenti sono annunciati… ed il Fürstenhof non farà eccezione! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) farà infatti immediatamente capire di voler prendere in mano l’hotel a cinque stelle. E la sua prima azione sarà quella più drammatica per i dipendenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra arriva al Fürstenhof

Da mesi ormai vi annunciamo l’arrivo di un personaggio importantissimo: Alexandra Schwarzbach! Ex fidanzata di Christoph (Dieter Bach) – da cui fu bruscamente lasciata oltre vent’anni fa – la donna è stata scelta da Ariane (Viola Wedekind) come sua erede per portare avanti la sua vendetta contro l’albergatore. Una scelta che, almeno inizialmente, si rivelerà azzeccata!

Spinta dal mai svanito rancore nei confronti del suo ex, Alexandra ha infatti rilevato le azioni del Fürstenhof di proprietà della Kalenberg, per poi tentare in tutti i modi di convincere Christoph a cederle anche la sua quota.

E così, quando l’uomo rifiuterà la sua generosa offerta, Alexandra si presenterà a sorpresa al Fürstenhof per portare avanti di persona la sua strategia. Una mossa che cambierà per sempre gli equilibri dell’hotel a cinque stelle…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra annuncia licenziamenti

L’arrivo improvviso della Schwarzbach susciterà grande clamore al Fürstenhof, dove personale e comproprietari si chiederanno cos’abbia in mente la donna. Un interrogativo a cui verrà presto data una risposta!

Mentre da una parte Alexandra sfrutterà il suo evidente ascendente su Christoph per provare ancora una volta a convincere quest’ultimo a venderle le sue azioni, dall’altra annuncerà di voler attuare una politica di riduzione dei costi. E, purtroppo, ciò significherà tagliare dei posti di lavoro!

Inutile dire che l’annuncio provocherà il panico generale tra il personale dell’hotel, seppur con qualche eccezione. Henning (Matthias Zera) resterà infatti positivamente colpito dalla Schwarzbach e difenderà quest’ultima a spada tratta.

Peccato solo che il sommelier sia (a sua insaputa) in cima alla lista dei dipendenti da licenziare! E non sarà la sola vittima illustre delle politiche imprenditoriali di Alexandra… Seguici su Instagram.