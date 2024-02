Tempesta d’amore: Carolin rifiuta di sposare Michael! E ora? | Anticipazioni italiane

La spontaneità in amore è spesso apprezzata… ma non sempre! Se ne accorgerà Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riceverà una doccia fredda da Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael chiede a Carolin di sposarlo

Quella di Michael e Carolin sembra la classica storia d’amore da favola: dopo essere stati a lungo segretamente innamorati l’uno dell’altra, i due si sono ritrovati (e reinnamorati) oltre vent’anni dopo, diventando finalmente una coppia.

E così – nonostante la loro relazione sia nata da pochi giorni – il medico si lascerà ispirare da un’antica leggenda e sorprenderà la sua amata con una proposta di matrimonio decisamente inaspettata! Come reagirà la donna?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin respinge la proposta di Michael

Inutile dire che Carolin resterà sconvolta di fronte all’iniziativa del fidanzato: non solo stanno insieme da pochissimo, ma entrambi hanno già alle spalle dei matrimoni che si sono rivelati totalmente fallimentari!

Sarà così che la Lamprecht respingerà la proposta del compagno, spezzandogli il cuore e mettendolo in una situazione decisamente imbarazzante (i due si troveranno infatti in pubblico, al pianobar del Fürstenhof).

Riuscirà Michael a superare l’onta del rifiuto ricevuto? E che conseguenze ci saranno per questa coppia appena nata? Seguici su Instagram.