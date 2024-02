Tempesta d’amore: Christoph stregato da Alexandra (ma è una trappola) | Anticipazioni italiane

Cosa si prova a ritrovarsi faccia a faccia con la propria ex per la prima volta dopo oltre due decenni? Sarà quello che accadrà a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’albergatore riceverà la visita a sorpresa di niente altri che Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra arriva al Fürstenhof

Il loro amore si spezzò improvvisamente più di vent’anni fa, quando Christoph lasciò un’innamoratissima Alexandra per sposare la ricca Xenia (Elke Winkens). Una ferita mai del tutto rimarginata per la Schwarzbach, tanto da spingere quest’ultima a rilevare le azioni di Ariane (Viola Wedekind) e diventare così comproprietaria dell’hotel del suo ex. Ed ora – dopo oltre due decenni – è arrivato il momento del faccia a faccia!

Come vi abbiamo anticipato, tra pochissimo Alexandra comparirà infatti a sorpresa al Fürstenhof. E, nonostante quanto la donna proverà a far credere, non si tratterà certo di una visita di cortesia! La Schwarzbach ha infatti in mente un piano ben preciso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra prova a manipolare Christoph

Inutile dire che per Christoph sarà uno shock ritrovarsi di fronte a una donna che ha ricoperto un ruolo così importante nella sua vita… e forse non solo nel passato! Benché siano trascorsi dei decenni dal loro ultimo incontro, l’albergatore si renderà infatti conto che la sua attrazione per Alexandra non è diminuita col passare del tempo…

Letteralmente stregato dalla sua ex, Saalfeld inizierà a trascorrere sempre più tempo con la bella imprenditrice, che – come prevedibile – sfrutterà a proprio vantaggio la situazione. Facendo leva sul proprio ascendente su Christoph, Alexandra inizierà dunque a manipolarlo nella speranza di convincere l’uomo a venderle le sue azioni del Fürstenhof.

Saalfeld si renderà conto della trappola prima che sia troppo tardi?