Tempesta d’amore: Gerry decide di prendere la patente e sorprende tutti! | Anticipazioni italiane

Non smette mai di stupire Gerry Richter (Johannes Huth)! Già protagonista di un’incredibile evoluzione nel corso degli ultimi mesi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio prenderà infatti una decisione che lascerà tutti a bocca aperta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry vuole prendere la patente di guida

Il timido ragazzo con un grave deficit cognitivo arrivato a Bichlheim ormai un anno fa è solo un lontano ricordo. Grazie all’affetto e al sostegno di amici e colleghi, Gerry è stato infatti protagonista di un’incredibile evoluzione che lo ha portato a diventare un adulto autonomo.

Come sappiamo, questa trasformazione – di cui Shirin (Merve Çakır) è stata una delle principali forze motrici – non è stata bene accolta da tutti. Sia Max (Stefan Hartmann) che Helene (Sabile Werner) hanno infatti faticato ad accettare il fatto che il loro caro sia ormai in grado di decidere da solo per la sua vita. E nei prossimi giorni si troveranno ancora una volta a scontrarsi con questa realtà…

Tutto inizierà quando Shirin sarà costretta a fermarsi più a lungo del previsto a lavoro, ritrovandosi a dover tornare a casa attraversando da sola il bosco con l’oscurità. Un incidente che preoccuperà a tal punto Gerry da portarlo a prendere una decisione: prendere la patente di guida per poter in futuro andare a prendere la sua amata in auto.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry sorprende tutti

Se la ragazza sarà positivamente colpita dall’intraprendenza del fidanzato, non altrettanto si potrà invece dire di Max. Convinto che il fratello non riuscirà mai a passare l’esame, il fitness trainer proverà infatti in ogni modo a dissuaderlo. E anche Helene – nonostante gli incoraggiamenti iniziali – spererà in cuor suo che Gerry non prenda mai la patente.

Ancora una volta, però, Gerry sorprenderà tutti! Il ragazzo, infatti, diventerà addirittura il primo della classe alle lezioni di teoria! La pratica, però, sarà un’altra cosa…

Sarà questo l'inizio di una storyline davvero divertente che ci terrà compagnia per alcune settimane!