Tempesta d’amore: Leon sorprende Josie insieme a Paul! E ora? | Anticipazioni italiane

Che tra Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) e Josie Klee (Lena Conzendorf) ci sia un legame che va ben oltre l’amicizia è ormai chiaro a tutti. Ma la bella protagonista avrà davvero dimenticato Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)?

Sarà quello che si chiederà Leon nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando assisterà ad una scena che gli spezzerà il cuore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie e Leon si riavvicinano

Dopo aver sofferto per settimane a causa delle continue bugie di Paul, Josie si era ripromessa di non aprire più il suo cuore ad un uomo capace di mentirle. E così, quando ha scoperto che Leon le aveva nascosto la sua reale identità, la ragazza ha chiuso i rapporti col suo spasimante… almeno all’inizio!

Sinceramente pentito per non averle confessato subito di essere il direttore dell’azienda rivale del Cafè Liebling, Leon è infatti pian piano riuscito a convincere la Klee della sua buona fede e a riavvicinarsi a lei. Ad insaputa del ragazzo, però, la bella pasticciera non ha il cuore del tutto libero…

Eh sì, perché – nonostante gli sforzi di entrambi per voltare pagina – né Josie né Paul sembrano riuscire davvero a dimenticarsi. E così che una casuale visita di Lindbergh al Cafè Liebling avrà conseguenze inaspettate…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon vede Josie insieme a Paul

Sopraffatto dal dolore per la perdita di Josie, Paul farà infatti una richiesta anonima per una pralina di cioccolato al sapore di “nostalgia”. Ebbene, non solo la Klee realizzerà il cioccolatino, ma creerà una tale opera d’arte da lasciare a bocca aperta la giuria incaricata di valutare le sue dolci creazioni.

Al settimo cielo, Josie si metterà disperatamente alla ricerca della misteriosa musa che ha ispirato la sua pralina e non ci vorrà molto prima che si renda conto che si tratta di Paul! Ebbene, la gioia e l’emozione saranno tali che Josie abbraccerà appassionatamente il suo ex, che – inutile dirlo – non la respingerà. A loro insaputa, però, qualcuno li sta osservando…

Per puro caso, Leon assisterà infatti alla scena, rimanendone devastato: quell'abbraccio così intimo rivelerà infatti un forte legame tra la sua amata e Lindbergh! Col cuore a pezzi, il ragazzo si confiderà inizialmente con Constanze (Sophia Schiller), ma poi deciderà di affrontare Josie stessa! Come reagirà quest'ultima?